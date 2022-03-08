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Curious Expedition 2 выходит на Xbox уже на следующей неделе

Curious Expedition 2 выходит на Xbox уже на следующей неделе


Издательство Thunderful Publishing и студия Maschinen-Mensch объявили о планах выпустить игру Curious Expedition 2 на консолях Xbox One и Playstation 4. Проект, который вышел в Steam еще в январе прошлого года, доберется до консольных платформ уже 17 марта 2022 года. Игра в Steam на днях получила русскую локализацию, и ее можно ожидать на Xbox в день релиза.

Curious Expedition 2 — это пошаговый рогалик в альтернативной реальности конца 19 века. В игре процедурная генерация событий, что делает каждое прохождение уникальным. Игрокам предстоит управлять отрядом и его ресурсами.

Версия игры Curious Expedition 2 для консолей Xbox и Playstation будет сразу включать в себя дополнение Highlands of Avalon.


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По материалам: newxboxone

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