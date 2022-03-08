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Добровольцы ВСКС по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России, находящихся на посту в праздничный день

Добровольцы ВСКС по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России, находящихся на посту в праздничный день

Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России, находящихся в праздничный день на службе.

В Забайкалье ребята посетили Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, пожарные части города, центральный пункт пожарной связи, а также центр обработки вызовов "Службы спасения 112". Главная цель "цветочного спецназа" - подарить радость и улыбку каждой девушке. 


Добровольцы и участники регионального отделения "ВСКС" Марий Эл также стали участниками акции "Вам любимые". Ребята поздравили девушек, сотрудниц МЧС, которые находятся на службе в этот прекрасный праздник.

Без теплых слов и комплиментов, ярких весенних букетов не остались девушки и женщины Центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области и пожарно-спасательных частей города Смоленска, где представительницы прекрасного пола заступили на дежурство. Растроганные дамы с удовольствием принимали подарки и слова благодарности.

Настоящим подарком и неожиданным сюрпризом стал сегодняшний рабочий день для сотрудниц дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Карелия. Цветы, приятные слова и добрые пожелания — все это подарили прекрасным дамам добровольцы Карельского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

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По материалам: uposters.ru

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