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Филипп Киркоров подрался с известной певицей

Филипп Киркоров подрался с известной певицей
Певец Филипп Киркоров признался о напряженных отношениях с Ольгой Кормухиной.   На НТВ продолжается шоу «Маска». Зрители, как и жюри без устали гадают над тем, какие же звезды скрываются под костюмами. Особенно много дискуссий было связано с Лошадью. В очередном выпуске программы звучали версии, что под маской находится Вика Цыганова, Катя Гордон и Ольга Кормухина. Имя последней навеяло на Филиппа Киркорова воспоминания о прошлом. «У нас с Олей такая бурная была молодость! Это было в то время, когда поп ругался с роком. Оля считала, что она рокерша, а я попсовик. Мы с ней даже дрались! Она все время меня била. Била просто ужас какой-то. Я бегал, жаловался Пугачевой. Говорил: «Меня бьет Кормухина! Что мне делать?» Алла отвечала: «Терпи», — поделился Киркоров.
Филипп Киркоров При этом Филипп уверен, что в костюме Лошади скрывается не Кормухина. По его мнению, певица исполняла бы на шоу совершенно другие песни. «Думаю, это не Оля. У нее очень классный голос, один из лучших в стране. К тому же, Лошадь сказала, что очень меня любит. Так искренне сказала, что я поверил. А Кормухина до сих пор не очень-то меня любит», — заявил поп-король российского шоу-бизнеса. Пока неизвестно, кто же прячется под маской Лошади. По результатам голосования из шоу вылетел другой участник — Павлин. Оказалось, что в костюме все это время скрывалась Альбина Джанабаева. Артистка отлично выступала, но члены жюри довольно быстро смогли ее вычислить. Пока фаворитами зрителей в третьем сезоне являются Осьминог, Джокер и Мухомор. Эти участники стабильно получают высокие оценки и от жюри. Однако невозможно предположить, кто же станет победителем..
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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