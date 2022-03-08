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GTA V для Xbox Series X | S будет продаваться со скидкой в 50% после релиза

GTA V для Xbox Series X | S будет продаваться со скидкой в 50% после релиза


15 марта должен состояться релиз обновленных версий Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. Ранее разработчики поделились подробностями о том, какие игроков ожидают улучшения в оптимизированных до новых консолей версиях игры.

Завтра, 8 марта, должны стартовать предварительные заказы игр. Похоже, что на оптимизированные версии будет действовать скидка в 50% в первые 3 месяца после старта продаж. Информацию об этом пользователи обнаружили в Microsoft Store и Playstation Store. Таким образом, Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для Xbox Series X | S в первые 3 месяца с момента старта продаж, то есть до середины июня, можно будет купить за $19,99, тогда как потом стоимость игры повысится до $39,99.


Отметим, что отдельно на Xbox в продажу поступит Grand Theft Auto Online, ее стоимость пока неизвестна.

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По материалам: newxboxone

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