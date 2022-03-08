Индивидуальный пошив пиджака: какому ателье стоит доверить работу

Вадим Карасев

Если хотите сделать успешную инвестицию в целостность своего образа и то, как вас будут воспринимать окружающие, стоит крайне тщательно подойти к выбору подходящего пиджака. Здесь роль играет каждая мелочь – фасон, подобранный по фигуре, качество ткани, техника пошива. Критично, чтобы на вещи не было заломов, “гармошек”, растянутых участков.

Добиться такого результата удается только примерив сотни вариантов или выбрав пиджак на заказ – именно возможность индивидуального пошива решает любые проблемы. Вы открываете для себя мир уникальных вещей, в которых настоящие мастера запросто смогут передать всю суть определенного человека. Если речь идет о хорошем ателье-бутике, где есть полный набор услуг, то в работу обязательно подключается стилист, который смотрит не только на образ в целом, но и на различные мелочи, вплоть до того, как вы двигаетесь в повседневной жизни.

Услуги элитного ателье

Есть определенные маркеры, на которые стоит обращать внимание, если вы хотите заказать пиджак. По ним удается найти настоящих профи своего дела. Например, примерка и подгонка должна изначально производиться с учетом одного из основных современных методов – здесь процесс будет достаточно сильно отличаться.

Например, made-to-measure используют, когда производятся замеры, и после этого делаются пометки на готовом лекале. А вот bespoke – это решение, в котором последнее создают исключительно под конкретного клиента, после чего происходит подгонка по параметрам. Это дает возможность шить вещи под нестандартную фигуру и визуально корректировать ее.

Естественно, одних техник мало для достойного внешнего вида, так что в работе обязательно должны использоваться лучшие ткани. Идеально, если речь о брендах уровня HOLLAND & SHERRY, ERMENEGILDO ZEGNA, SCABAL. Они предлагают натуральный, очень качественный состав и, как следствие, уникальную фактуру – вещи получаются красивыми, оригинальными, прочными.

Сервис, достойный внимания

Кроме всего прочего, будет большим плюсом, если ателье может предложить вам возможность:

внесения правок на этапе примерки;

выезда портного по адресу;

персонализации вещи через вышивку.

Ни один серьезный бутик не обойдет стороной предварительную примерку перед сдачей работы – на этом этапе можно оценить результат и, при необходимости, добавить быстро вносимые правки. Помогает в последнем запас на швах. Если на основную работу уходит до 6 недель, то здесь времени понадобиться на порядок меньше.

Что до выезда специалиста, то это сильно экономит время деловому человеку. Появляется возможность не покидать офис, чтобы все время быть в курсе событий и не пропустить ничего важного. Портной выезжает на место со всем необходимым и делает замеры.

Что до дополнительной персонализации, то это вышивка, которую смогут разместить в уместном для нее месте на пиджаке. Нанеся свои инициалы, вы сделаете вещь более уникальной. Такие элементы размещают на лацкане, под воротником, на подкладке у внутреннего кармана.

Предложить все это, и даже больше, сможет ателье-бутик Zoletto. Это возможность получить достойную вещь из лучших тканей – при снятии замеров на лекале делается несколько сотен пометок, а отшив происходит на фабриках Европы, по соседству с крупными и очень известными брендами.

В процессе обязательно участвует стилист, а внимание уделяется не только образу, но и материалам –выбираются только решения с подходящим качеством шерсти, индексом ткани. При этом всем, встреча происходит в непринужденной атмосфере дорогих, элитных мужских клубов, где каждая деталь создает общую картину элитности, богатства.



