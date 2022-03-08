Космический экшен-хоррор Dolmen выходит в мае — представили новый трейлер
Издательство Prime Matter и студия Massive Work Studio представили новый трейлер игры Dolmen, в котором сообщается дата выхода проекта. Игра станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 20 мая 2022 года.
Dolmen — это космический экшен-хоррор с элементами RPG. В нем игрокам предстоит оказаться на планете Ревион-Прайм, где они будут собирать «дольмены» (особые кристаллы, способные уничтожить границу между мирами). В игре будет множество разнообразного оружия, врагов, сложные боссы, продуманная боевая система и многое другое.
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Игра Dolmen уже доступна для предзаказа за $24,99.
Dolmen
Ваша задача — собрать образцы кристаллов с уникальными свойствами, так называемых «дольменов». Эти кристаллы способны стирать границы между мирами. Если вам удастся доставить их на базу, они станут революцией в сфере исследований космоса, и мир, каким мы его знаем, изменится навсегда.
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