Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 8 марта 2022 года

Лунный день сегодня 8 марта 2022 года

Управлять своей жизнью достаточно просто: достаточно заглянуть в лунный календарь. Здесь вы найдете прогнозы для каждой сферы, а также подсказки астрологов, которые помогут вам добиться поставленных задач и целей.


Сегодня подходящий день для спокойных и рутинных дел. Совершенно точно стоит отказаться от негативного мышления и по возможности заняться духовными практиками, которые помогут обрести внутреннее равновесие. Если возможности расслабиться нет, старайтесь просто не рисковать.

Фаза Луны: наше ночное светило в этот 7 лунный день все еще будет находиться в Знаке Тельца. Это внесет некоторый хаос в нашу жизнь, ведь растущая Луна и ослабленный Телец не сочетаются вместе. Возможны ошибки в работе, опоздания, а также небольшой упадок сил.

Магнитные бури 8 марта: Солнце обещает не досаждать своей активностью, поэтому нет никаких причин для развития магнитной бури.

Что принесет удачу сегодня


отдых;
возвращение долгов;
размеренность;
умение признавать свою вину;
общение с близкими.

Что отпугнет успех в этот день


внедрение новых идей;
повышенная активность;
новые знакомства;
недосып.

Домашние дела по лунному календарю

Телец — это Знак, который любит, когда люди выполняют работу по дому. Главное не начинать сегодня делать ремонт и не тратить много денег на создание уюта. Уют в доме будет создаваться не вещами, а настроением людей в нем живущих. Поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют несколько раз подумать, прежде чем погрузиться в хлопоты, которые вас раздражают. Если не хочется ничего делать по дому, то ограничьтесь легким наведением порядка. Помните о том, что привлечение к уборке всех членов семьи может вызвать конфликты.

Одежда и талисманы удачи в этот вторник

Этот вторник — не самое лучшее время для новаторских решений в плане внешности. Внешний вид будет играть очень важную роль в привлечении счастья, так что астрологи советуют сосредоточиться на теплых земляных оттенках, символизирующих силу стихии Земли, присущую Тельцу.


Из украшений стоит отдать предпочтение сдержанным серебряным изделиям, которые отлично будут сочетаться с описанной выше цветовой палитрой. Они помогут укрепить защиту вашего биополя. Лучшие камни на сегодня — гематит и кунцит.

Финансы и работа 8 марта

Растущая Луна в Тельце — это не лучший момент для новых дел, поиска новой работы и новых источников дохода. Старайтесь решать те проблемы, которые актуальны прямо сейчас. Привычные дела и обязанности могут привести к унынию, но это лучше, чем потерять всё в одно мгновение.


Вас может соблазнять ощущение того, что вы стоите на месте. Астрологи предлагают идти вперед размеренно и очень осторожно, не обращая внимание на мысли о несбывшихся надеждах. Не торопитесь с решениями, как бы вас не подгоняли окружающие. Занимайтесь делами и выполняйте обещания, данные ранее.

Любовь и общение в 7 лунный день

Это неблагоприятный день для новых знакомств: Луна может вывести на поверхность ваши негативные стороны, что вызовет у человека неверное представление о вас. Энергия сделает нас менее эмпатичными и более агрессивными, так что можно ждать ссор буквально на пустом месте. Неожиданные стычки и конфликты могут происходить где угодно.

Постарайтесь провести день в спокойствии и уединении, занимаясь делами и работой. Это поможет избежать вредного влияния и корыстных людей, которые хотят от вас что-то получить, ничего не давая взамен. Можно провести вечер с семьей и второй половинкой. Это идеальный день для того, чтобы попросить прощения за прошлые ошибки и обиды.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Что бы вы ни делали сегодня, на вашем пути могут появляться препятствия, проблемы и сложности. При их возникновении желательно не начинать нервничать и метаться из стороны в сторону. Многим людям будет свойственно импульсивное поведение, которое и станет причиной большинства проблем.

Рекомендуются в этот день снизить физические нагрузки и побольше находиться на природе и на свежем воздухе. Пешие прогулки помогут успокоить нервы, войти в спокойное состояние, избежать нежелательных поступков, на которые может провоцировать Луна в Тельце.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Замок Максима Галкина готов купить богатый продюсер
Замок Максима Галкина готов купить богатый продюсер
Виктория Боня призналась, что пользуется домашними кремами
Виктория Боня призналась, что пользуется домашними кремами
Лунный день сегодня 8 марта 2022 года
Лунный день сегодня 8 марта 2022 года
Студия Frontier анонсировала симулятор менеджера F1 Manager 2022
Студия Frontier анонсировала симулятор менеджера F1 Manager 2022
Разработчики CrossfireX анонсировали первое крупное обновление с новым контентом
Разработчики CrossfireX анонсировали первое крупное обновление с
Татьяна Навка высказалась об отстранение наших спортсменов от олимпиады
Татьяна Навка высказалась об отстранение наших спортсменов от
Мария Шукшина высказалась о российской армии
Мария Шукшина высказалась о российской армии
11 мерзких признаков того, что вы достигли нового уровня в отношениях
11 мерзких признаков того, что вы достигли нового уровня в отношениях
Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится быть русским
Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он заявлял, что стыдится
Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы
Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы
Никита Махалков высказался об олигархе Зеленском
Никита Махалков высказался об олигархе Зеленском
Алла Пугачева заперлась в своем замке
Алла Пугачева заперлась в своем замке

Топ на сегодня

Давид Манукян показал свою дочурку
Давид Манукян показал свою дочурку
Дочка Гарика Харламова удивила талантами
Дочка Гарика Харламова удивила талантами
Лунный день сегодня 7 марта 2022 года
Лунный день сегодня 7 марта 2022 года
Евгений Плющенко высказал свою патриотическую точку зрения
Евгений Плющенко высказал свою патриотическую точку зрения
Константин Богомолов написал сообщение в Instagram
Константин Богомолов написал сообщение в Instagram

Еще по теме

Лунный день сегодня 20 августа 2019 года
Лунный календарь на январь 2018 года: советы и прогнозы астрологов на каждый день месяца
Лунный календарь на декабрь 2017 года: советы и прогнозы астрологов на каждый день месяца
Лунный день сегодня 9 января 2021 года