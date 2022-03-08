Лунный день сегодня 8 марта 2022 года

Вадим Карасев

Управлять своей жизнью достаточно просто: достаточно заглянуть в лунный календарь. Здесь вы найдете прогнозы для каждой сферы, а также подсказки астрологов, которые помогут вам добиться поставленных задач и целей.

Сегодня подходящий день для спокойных и рутинных дел. Совершенно точно стоит отказаться от негативного мышления и по возможности заняться духовными практиками, которые помогут обрести внутреннее равновесие. Если возможности расслабиться нет, старайтесь просто не рисковать.

Фаза Луны: наше ночное светило в этот 7 лунный день все еще будет находиться в Знаке Тельца. Это внесет некоторый хаос в нашу жизнь, ведь растущая Луна и ослабленный Телец не сочетаются вместе. Возможны ошибки в работе, опоздания, а также небольшой упадок сил.

Магнитные бури 8 марта: Солнце обещает не досаждать своей активностью, поэтому нет никаких причин для развития магнитной бури.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых;возвращение долгов;размеренность;умение признавать свою вину;общение с близкими.внедрение новых идей;повышенная активность;новые знакомства;недосып.

Телец — это Знак, который любит, когда люди выполняют работу по дому. Главное не начинать сегодня делать ремонт и не тратить много денег на создание уюта. Уют в доме будет создаваться не вещами, а настроением людей в нем живущих. Поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют несколько раз подумать, прежде чем погрузиться в хлопоты, которые вас раздражают. Если не хочется ничего делать по дому, то ограничьтесь легким наведением порядка. Помните о том, что привлечение к уборке всех членов семьи может вызвать конфликты.

Одежда и талисманы удачи в этот вторник

Этот вторник — не самое лучшее время для новаторских решений в плане внешности. Внешний вид будет играть очень важную роль в привлечении счастья, так что астрологи советуют сосредоточиться на теплых земляных оттенках, символизирующих силу стихии Земли, присущую Тельцу.

Из украшений стоит отдать предпочтение сдержанным серебряным изделиям, которые отлично будут сочетаться с описанной выше цветовой палитрой. Они помогут укрепить защиту вашего биополя. Лучшие камни на сегодня — гематит и кунцит.

Финансы и работа 8 марта

Растущая Луна в Тельце — это не лучший момент для новых дел, поиска новой работы и новых источников дохода. Старайтесь решать те проблемы, которые актуальны прямо сейчас. Привычные дела и обязанности могут привести к унынию, но это лучше, чем потерять всё в одно мгновение.





Вас может соблазнять ощущение того, что вы стоите на месте. Астрологи предлагают идти вперед размеренно и очень осторожно, не обращая внимание на мысли о несбывшихся надеждах. Не торопитесь с решениями, как бы вас не подгоняли окружающие. Занимайтесь делами и выполняйте обещания, данные ранее.

Любовь и общение в 7 лунный день

Это неблагоприятный день для новых знакомств: Луна может вывести на поверхность ваши негативные стороны, что вызовет у человека неверное представление о вас. Энергия сделает нас менее эмпатичными и более агрессивными, так что можно ждать ссор буквально на пустом месте. Неожиданные стычки и конфликты могут происходить где угодно.

Постарайтесь провести день в спокойствии и уединении, занимаясь делами и работой. Это поможет избежать вредного влияния и корыстных людей, которые хотят от вас что-то получить, ничего не давая взамен. Можно провести вечер с семьей и второй половинкой. Это идеальный день для того, чтобы попросить прощения за прошлые ошибки и обиды.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Что бы вы ни делали сегодня, на вашем пути могут появляться препятствия, проблемы и сложности. При их возникновении желательно не начинать нервничать и метаться из стороны в сторону. Многим людям будет свойственно импульсивное поведение, которое и станет причиной большинства проблем.

Рекомендуются в этот день снизить физические нагрузки и побольше находиться на природе и на свежем воздухе. Пешие прогулки помогут успокоить нервы, войти в спокойное состояние, избежать нежелательных поступков, на которые может провоцировать Луна в Тельце.