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Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой

Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
39-летний актер Максим Матвеев рассказал о знакоместе Елизаветой Боярской.   Артист рассказал, какой была его первая встреча с 36-летней Елизаветой Боярской. Актер заверил, что тогда он не испытал никаких особенных чувств к будущей жене. Максим и Елизавета живут в браке с 2010 года. У пары подрастают два сына: Андрею уже почти 10 лет, а младшему Григорию — три года. Супруги стараются всё свободное время уделять мальчикам. Дочь Михаила Боярского поэтично говорит о первой встрече с избранником. Елизавета призналась, что, увидев Максим, испытала «ожог красоты». Кинозвезда говорит, что сама она словно упала в бездну. Однако актер не почувствовал ничего особенного. «Первая встреча не была такой запоминающейся, как для нее. Она и мне теми же словами описывала свое впечатление от встречи. А я просто пришел на пробы и сделал всё, чтобы их пройти. Для меня мы просто попробовались и разошлись», — признался Матвеев. Он подчеркнул, что его чувства не могут сработать по щелчку - ему необходимо время, чтобы накопить эмоции и впечатления. Родные Елизаветы шутят, что в бытовом плане ее муж оказался более приспособленным к жизни, чем она сама — и это в самом деле так и есть. Максим часто сам готовит, даже на съемки он берет с собой боксы с едой, которую приготовил сам.
Максим Матвеев с женой «Я понял в определенный момент, что находясь в том режиме на съемочной площадке, не могу быть настолько продуктивным и владеть своим эмоциональным фоном, как бы мне хотелось. И это один из ключей к самому себе, к своим телесным законам», — поделился актер. Матвеев присутствовал на родах жены в первый раз, а во второй не успел из-за работы. «Я человек с яркой фантазией, приблизительно представлял, с чем придется столкнуться. Ничего из ряда вон, что меня заставило бы удивиться, ничего такого не было. Я увидел этот процесс и старался быть частью», — раскрыл муж дочери «главного» мушкетера страны. Максим признался, что в жизни Михаил Боярский — совсем другой человек. «Он гораздо глубже, интереснее и разнообразие, чем создает о себе впечатление. Мне повезло с ним, он не несет шлейф своих былых заслуг», — признался исполнитель главной роли в сериале «Триггер» в интервью Надежды Стрелец для ее канала на YouTube.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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