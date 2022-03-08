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МИД Китая потребовал от США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине

МИД Китая потребовал от США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине

Министерство иностранных дел Китая считает, что власти США должны немедленно раскрыть информацию о находящихся на Украине военных биолабораториях и их деятельности. Пекин интересуют в том числе сведения о вирусах, изучавшихся сотрудниками этих объектов.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил: по данным Пекина, всего в этой стране есть 26 подобных объектов под управлением Вашингтона.


"США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", – цитирует его ТАСС.

Китай сделал эти заявления после того, как Минобороны России заявило об американской военно-биологической программе, в которой были задействованы лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского военного ведомства. Аналогичные обвинения ранее звучали со стороны украинской оппозиции.

Как сообщал Ruposters, США разместили в Европе уже сто тысяч своих военнослужащих и не собираются на этом останавливаться.

Украина США Китай Пентагон МИД КНР Чжао Лицзянь биологические лаборатории
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По материалам: uposters.ru

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