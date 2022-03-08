На этой неделе в Sea of Thieves стартует 6 сезон — студия Rare поделилась деталями





В Sea of Thieves на этой неделе, 10 марта, стартует новый сезон. В шестом сезоне игроков ждет много интересного, о чем разработчики рассказали в рамках отдельного видео — его можно посмотреть ниже. Если говорить коротко, в 6 сезоне игрокам обещают:

6 фортов, при захвате которых игроки получат сокровища. Разработчики считают, что захват фортов идеально подойдет для игроков, которые хотят получить короткий игровой опыт. Каждый форт имеет свои особенности.3 новых приключения, которые будут появляться на 2-4 недели каждый месяц. Плюс пиратские легендарные испытания.100 уровней нового боевого пропуска с косметикой и предметами.Watch this video on YouTube

Напомним, что сама игра Sea of Thieves доступна в Game Pass.