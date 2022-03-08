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На этой неделе в Sea of Thieves стартует 6 сезон — студия Rare поделилась деталями

На этой неделе в Sea of Thieves стартует 6 сезон — студия Rare поделилась деталями


В Sea of Thieves на этой неделе, 10 марта, стартует новый сезон. В шестом сезоне игроков ждет много интересного, о чем разработчики рассказали в рамках отдельного видео — его можно посмотреть ниже. Если говорить коротко, в 6 сезоне игрокам обещают:



6 фортов, при захвате которых игроки получат сокровища. Разработчики считают, что захват фортов идеально подойдет для игроков, которые хотят получить короткий игровой опыт. Каждый форт имеет свои особенности.



3 новых приключения, которые будут появляться на 2-4 недели каждый месяц. Плюс пиратские легендарные испытания.



100 уровней нового боевого пропуска с косметикой и предметами.


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Напомним, что сама игра Sea of Thieves доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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