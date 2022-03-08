Нонна Гришаева рухнула со сцены

Актриса Нонна Гришаева рассказала о неприятном инциденте на съемках шоу «Маска». Телеканал НТВ показал четвертый выпуск третьего сезона шоу «Маска». В этот раз зрители и члены жюри узнали, кто выступал в костюме Лошади. Для них стало большим сюрпризом то, что под этой маской скрывалась популярная актриса, 50-летняя Нонна Гришаева. Артистка очень расстроилась, что не смогла дойти до финала, ведь она подготовила и другие выступления. Например, она хотела исполнить песню «Грустный дэнс»Artik & Asti, New York, New York Лайзы Минелли, «Короны» Дианы Арбениной и другие известные композиции.Нонна Гришаева Изданию StarHit Гришаева рассказала, что во время репетиции упала со сцены, едва не повредила руки и ноги. К счастью, она ничего себе не сломала, но получила ушиб всей правой части тела. Хореография выступления была изменена, а Нонна вновь вышла на сцену, предварительно приняв обезболивающие препараты. Члены семьи Гришаевой практически сразу поняли, что под маской Лошади скрывается она. По словам актрисы, ее выдали фигура и пластика, а также удобная обувь, ведь после операции на ногах знаменитость не может ходить на высоких каблуках.