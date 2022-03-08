Оксана Самойлова призналась, что таит на глазах

Модель Оксаны Самойловой поделилась своими проблемами. У многодетной мамы Оксаны Самойловой полно забот. Супруга рэпера Джигана призналась, что переживает не лучшие дни в своей жизни. Из-за постоянного стресса модель и бизнесвумен стала сильно терять в весе. Об этом она рассказала в личном блоге, отвечая на вопросы фанатов. «Катастрофически минимальный вес, 54 кг, я на стрессе вообще не могу есть. Стараюсь как-то сейчас себя выводить из этого состояния», — поделилась звезда. О причинах своих волнений Оксана не сообщила. Однако, насколько известно поклонникам, поводов для беспокойства у Самойловой немало.Оксана Самойлова В конце декабря прошлого года в звездной семье случилось несчастье. Семилетняя дочь Оксаны, Лея, была экстренно госпитализирована. Девочку увезли на скорой с подозрением на пневмонию. Оксана рассказала, что у Леи хроническое заболевание. «Лет до пяти мы уезжали на скорой стабильно раз в месяц. Но последние два года стало гораздо лучше. Мы уже забыли, что такое скорая. И она была приболевшей. Я была вчера в гостях, Денис тоже ездил по делам. У нее поднялась температура к вечеру. Я вызвала неотложку, пускай посмотрят на всякий случай. Приезжает врач и звонит мне. Говорит: «Срочно, пневмония, воспаление легких, последняя стадия, времени нет, я забираю ее на госпитализации»», — поделилась звезда. По словам Оксаны, она ехала домой в состоянии паники. Вместе с супругом и дочерью они отправились в больницу, чтобы пройти полное обследование и назначить лечение. К счастью, пневмония у Леи не подтвердилась, но Самойлова испытала сильный стресс. Пока она ждала результатов обследований, не спала всю ночь. Кроме того, ее сильно напугал доктор. Несколькими месяцами ранее Лея сломала ногу и некоторое время передвигалась в инвалидном кресле.