Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оксана Самойлова призналась, что таит на глазах

Оксана Самойлова призналась, что таит на глазах
Модель Оксаны Самойловой поделилась своими проблемами. У многодетной мамы Оксаны Самойловой полно забот. Супруга рэпера Джигана призналась, что переживает не лучшие дни в своей жизни. Из-за постоянного стресса модель и бизнесвумен стала сильно терять в весе. Об этом она рассказала в личном блоге, отвечая на вопросы фанатов. «Катастрофически минимальный вес, 54 кг, я на стрессе вообще не могу есть. Стараюсь как-то сейчас себя выводить из этого состояния», — поделилась звезда. О причинах своих волнений Оксана не сообщила. Однако, насколько известно поклонникам, поводов для беспокойства у Самойловой немало.
Оксана Самойлова В конце декабря прошлого года в звездной семье случилось несчастье. Семилетняя дочь Оксаны, Лея, была экстренно госпитализирована. Девочку увезли на скорой с подозрением на пневмонию. Оксана рассказала, что у Леи хроническое заболевание. «Лет до пяти мы уезжали на скорой стабильно раз в месяц. Но последние два года стало гораздо лучше. Мы уже забыли, что такое скорая. И она была приболевшей. Я была вчера в гостях, Денис тоже ездил по делам. У нее поднялась температура к вечеру. Я вызвала неотложку, пускай посмотрят на всякий случай. Приезжает врач и звонит мне. Говорит: «Срочно, пневмония, воспаление легких, последняя стадия, времени нет, я забираю ее на госпитализации»», — поделилась звезда. По словам Оксаны, она ехала домой в состоянии паники. Вместе с супругом и дочерью они отправились в больницу, чтобы пройти полное обследование и назначить лечение. К счастью, пневмония у Леи не подтвердилась, но Самойлова испытала сильный стресс. Пока она ждала результатов обследований, не спала всю ночь. Кроме того, ее сильно напугал доктор. Несколькими месяцами ранее Лея сломала ногу и некоторое время передвигалась в инвалидном кресле.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Оксана Самойлова призналась, что таит на глазах
Оксана Самойлова призналась, что таит на глазах
Что нужно успеть сделать за Великий пост
Что нужно успеть сделать за Великий пост
Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite
Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite
The Gunk получил бесплатное обновление с фоторежимом
The Gunk получил бесплатное обновление с фоторежимом
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам
На этой неделе в Sea of Thieves стартует 6 сезон — студия Rare поделилась деталями
На этой неделе в Sea of Thieves стартует 6 сезон — студия Rare
Замок Максима Галкина готов купить богатый продюсер
Замок Максима Галкина готов купить богатый продюсер
Виктория Боня призналась, что пользуется домашними кремами
Виктория Боня призналась, что пользуется домашними кремами
Лунный день сегодня 8 марта 2022 года
Лунный день сегодня 8 марта 2022 года
Студия Frontier анонсировала симулятор менеджера F1 Manager 2022
Студия Frontier анонсировала симулятор менеджера F1 Manager 2022
Разработчики CrossfireX анонсировали первое крупное обновление с новым контентом
Разработчики CrossfireX анонсировали первое крупное обновление с

Топ на сегодня

Сергей Светлаков пошутил над сбежавшими звездами
Сергей Светлаков пошутил над сбежавшими звездами
Владимир Соловьев лишился виллы в Италии
Владимир Соловьев лишился виллы в Италии
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
По слухам, Алла Пугачева сбежала за границу
По слухам, Алла Пугачева сбежала за границу

Еще по теме

Оксана Самойлова едва выжила в отпуске
На подходе пятый: Оксана Самойлова беременна!
Оксана Самойлова опубликовала снимок в купальнике, сделанный старшей дочерью
Дочь Джигана на скорой экстренно госпитализировали