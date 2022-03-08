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Разработчики CrossfireX анонсировали первое крупное обновление с новым контентом

Разработчики CrossfireX анонсировали первое крупное обновление с новым контентом


Релиз CrossfireX на приставках Xbox One и Xbox Series X | S оказался омрачен большим количеством проблем. Игру ругают за техническое исполнение, проблемы с балансом, малое количество контента, некоторые элементы геймплея и за многое другое. Разработчики CrossfireX опубликовали сегодня заявление, в котором рассказали о крупном апдейте для игры, который готовится.

Вот основные изменения, которые ждут игроков с крупным обновлением CrossfireX:



Исправление более 80 багов и ошибок.



Улучшение чувствительности контроллера.



Улучшение помощи в прицеливании.



Улучшение ежедневных миссий.



Балансировка Бугимена.



Добавят некоторые другие улучшения геймплея и баланса.



Изменения в интерфейсе, к примеру, появится сравнение статистики оружия.



Появится новое оружие (не указано какое).



Добавят две новые карты — «Вторжение» и «Подводная лодка».



Добавят новый боевой пропуск.

Обновление должно выйти в ближайшее время, точная дата не указывается.

Напомним, что мультиплеер CrossfireX является условно-бесплатным. У игры есть две сюжетные кампании, одна из которых доступна в Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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