Разработчики CrossfireX анонсировали первое крупное обновление с новым контентом





Релиз CrossfireX на приставках Xbox One и Xbox Series X | S оказался омрачен большим количеством проблем. Игру ругают за техническое исполнение, проблемы с балансом, малое количество контента, некоторые элементы геймплея и за многое другое. Разработчики CrossfireX опубликовали сегодня заявление, в котором рассказали о крупном апдейте для игры, который готовится.

Вот основные изменения, которые ждут игроков с крупным обновлением CrossfireX:

Исправление более 80 багов и ошибок.Улучшение чувствительности контроллера.Улучшение помощи в прицеливании.Улучшение ежедневных миссий.Балансировка Бугимена.Добавят некоторые другие улучшения геймплея и баланса.Изменения в интерфейсе, к примеру, появится сравнение статистики оружия.Появится новое оружие (не указано какое).Добавят две новые карты — «Вторжение» и «Подводная лодка».Добавят новый боевой пропуск.

Обновление должно выйти в ближайшее время, точная дата не указывается.

Напомним, что мультиплеер CrossfireX является условно-бесплатным. У игры есть две сюжетные кампании, одна из которых доступна в Game Pass.