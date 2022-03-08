Разработчики CrossfireX анонсировали первое крупное обновление с новым контентом
Сегодня, 00:15
Релиз CrossfireX на приставках Xbox One и Xbox Series X | S оказался омрачен большим количеством проблем. Игру ругают за техническое исполнение, проблемы с балансом, малое количество контента, некоторые элементы геймплея и за многое другое. Разработчики CrossfireX опубликовали сегодня заявление, в котором рассказали о крупном апдейте для игры, который готовится.
Вот основные изменения, которые ждут игроков с крупным обновлением CrossfireX:
Исправление более 80 багов и ошибок.
Улучшение чувствительности контроллера.
Улучшение помощи в прицеливании.
Улучшение ежедневных миссий.
Балансировка Бугимена.
Добавят некоторые другие улучшения геймплея и баланса.
Изменения в интерфейсе, к примеру, появится сравнение статистики оружия.
Появится новое оружие (не указано какое).
Добавят две новые карты — «Вторжение» и «Подводная лодка».
Добавят новый боевой пропуск.
Обновление должно выйти в ближайшее время, точная дата не указывается.
Напомним, что мультиплеер CrossfireX является условно-бесплатным. У игры есть две сюжетные кампании, одна из которых доступна в Game Pass.
По материалам: newxboxone