Разработчики Weird West показали больше 40 минут геймплея





Игра Weird West выходит 31 марта на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Сразу после релиза она станет частью подписки Game Pass, что приковывает к проекту дополнительный интерес игроков с приставками Xbox.

Weird West — игра о приключениях на «Странном Западе», где переплетается стилистика классического Дикого Запада с магией и фантастическими существами. Разработчики Weird West представили ролик, в котором демонстрируют больше 40 минут геймплея. В видео рассказывается об одном из игровых персонажей — свиночеловеке. Ролик комментируют креативный директор Рафаэль Колантонио и ведущий дизайнер систем Гаэль Жиродо.

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Отметим, что в Weird West будет несколько персонажей, каждый из которых со своей сюжетной линией. Разработчики отмечают, что в конце игры сюжетные линии всех персонажей сойдутся в одной точке. При этом, в игре есть вариативность сюжетных линий.