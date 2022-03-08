Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен

Краткая биография

Награды и достижения

Евгений Викентьев – популярный шеф-повар и ресторатор. В 2021 году он стал самым молодым обладателем звезды гида Мишлен в России. Евгений – один из ярчайших представителей современной русской гастрономии. Авторский стиль Евгения – «intelligent modern cuisine» (современная интеллектуальная кухня), который характеризуют нетривиальные сочетания вкусов, новаторские техники приготовления блюд из местных продуктов и грамотный сторителлинг.Компания Мишлен, известная во всем мире как производитель шин, еще в начале XX века начала выпускать дорожный справочник о местах, где можно поесть в дороге. Тогда звездочкой отмечались дорогие рестораны и кафе. Однако с 1926 года звездой в справочниках начали отмечать заведения с самой лучшей кухней. Чуть позже появились еще 2 звезды. Даже одна мишленовская звезда возводит ресторан в категорию элитных, а заведения с тремя звездами привлекают туристов сами по себе. Принципиальный момент заключается в том, что звезда присуждается не столько заведению, сколько повару, который работал там на момент визита инспектора. Если шеф уходит из ресторана, то он лишается и звезды Мишлена.Родился 6 февраля 1988 года в ЛенинградеВ 2008 году окончил Профессиональный Лицей Кулинарного Мастерства № 140 по специальности повар-кондитер.Сразу после окончания учебы устроился на кухню итальянского ресторана il Palazzo, под управлением бренд-шефа Джузеппе Рикебуоно, чей ресторан в Италии имеет звезду Мишлен.С 2009 по 2014 гг провел на кухнях лучших ресторанов Петербурга («La Maree», «Grato», «ЕМ»), прошел стажировку у лучших шеф-поваров из Испании и Италии, после чего стал шеф-поваром в ресторане «Волна».В 2014 году возглавил кухню культового бара «Винный Шкаф» в ПетербургеВ 2015 открыл с партнерами ресторан современной российской гастрономии «Hamlet + Jacks»В 2018 году открывает в Берлине ресторан «Cell» и стал первым из молодых современных шефов, открывших fine dining ресторан за границей.В 2019 возглавил кухню нового японского бистро NAU, где демонстрировал свое прочтение современной ЯпонииВ 2020 году возглавил кухню московского ресторана российских деликатесов «Белуга».https://www.instagram.com/p/CXleBuCIjr2https://www.instagram.com/p/CVDvNaQI6Qq/Евгений увлекся кулинарией еще в детстве: его семья много путешествовала, он пробовал разные блюда, его интересовали новые сочетания и нетривиальное применение знакомых продуктов. При этом все родственники молодого человека работали в сфере энергетики, и рассчитывали, что он тоже пойдет по их стопам. Однако учиться Викентьев пошел на повара.Несмотря на то, что Евгений закончил кулинарный лицей, он признает, что основные знания и навыки приобрел уже в процессе работы. Молодого человека всегда отличала оригинальность и любовь к своему делу.Мало кто знает, но не только в дальневосточной части нашей страны есть осьминоги, но и на ее севере. Мурманский осьминог достигает веса 5-6 кг и отличается большими мясистыми щупальцами. Шеф Викентьев готовит его в собственном соку и обжаривает перед подачей. Подается с печеным рваным баклажаном и кефиром, сделанным из кокосового молока с помощью пробиотика, используемого для его классической вариации.Говоря об осознанном потреблении, почти всегда речь идет о продукте, который попадает в руки шеф-повара, и о его дальнейшие манипуляции с ним. Морские ежи, чьи панцири были разбиты о берег и имеющие нетоварный вид, не используются затем в ресторанах. В данном случае для производства мороженого из морских ежей используется именно этот продукт, пришедший в непригодность по вине самой природы. Страус с подмосковной фермы нарублен, замешан с небольшим количеством хрена и масла, настоянном на гречневом коджи. Викентьев подает страуса с мороженым из ежей и гранитой из розы.Евгений признает, в его профессии намного проще и выгоднее было бы открыть ресторан на 300 мест и готовить котлеты, том-ям и суши, но молодому человеку такой подход не интересен. Для творческой личности важно делать что-то новое, уникальное, необычное. По мнению Викентьева без индивидуальности нет и ценности.Вдохновение шеф-повар черпает в искусстве: ходит в художественные галереи, слушает музыку.В 2016 занимает второе место в конкурсе на звание лучшего молодого шеф-повара России «Серебряный треугольник».В 2017 году выигрывает в российском кулинарном конкурсе Аэрофлота «На высоте» и его блюда подают в бизнес-классе и комфорт-классе на рейсах авиакомпании.В 2019 году журнал Esquire включил Евгения Викентьева в свой список «12 апостолов» — героев поколения из разных сферВ 2021 году коктейльная карта, разработанная Евгением для ресторана «Белуга» стал обладателем премии «BARPROOF Awards 2021» в номинации «Best Hotel Bar»В 2021 году стал самым молодым обладателем звезды справочника Michelin в России за самую выдающуюся кулинарию и получил Пальмовую Ветвь в номинации «Шеф года» - «Прорыв года».В рецепт успеха Викентьева входят три составляющие: желание делать людей счастливыми, неугасаемая тяга к искусству и саморазвитию, и понимание того, что ресторанный бизнес должен быть прибыльным.Жизнь Евгения Викентьева на данный момент очень насыщена: он продолжает выступать со своим арт-меню в знаковых ресторанах Европы, участвует в российских и европейских гастрофестивалях, преподает в школе поварского искусства. При этом Евгений остается действующим шеф-поваром в ресторане российских деликатесов «Белуга» в Москве.