Самый страшный мужской день в году: Приколы про 8 Марта, которые не оставят вас равнодушными
Сегодня, 12:35
Цветы, духи, конфеты - это стандартный комплект подарков, который мужчина просто обязан сделать всем своим знакомым женщинам, их мамам и подругам.
Если для женщин это праздник, то мужчины буквально страдают в поисках подарков и от самой одной мысли, что именно купить.
На эту тему шуток полно. Мы подготовили для вас некоторые из них.
С праздником вас, милые дамы!
1. Итак, начнем
2. Это главный предмет шуток
3. А так мы выглядим в глазах наших мужчин
4. Брутальный парень дает дельные советы
5. И снова шутка о возмездии
6. И еще...
7. Кошмары начались
8. А макароны и масло - это элементы дизайна
9. Зомби проснулись 7-го числа
10. Прокатит же
11. Когда дерево ждет своего звездного часа более 3 месяцев
12. Парень, да ты вообще о чем? :)
13. Да пара пустяков!
14. Еще заморачиваться, когда есть носки!
15. Ожидание/ реальность
16. Получи, фашист, гранату!
17.
18. Грустно-то как...
19. Видимо, именно так выглядит женщина, требующая внимания
20. Когда женщины - это зло
21. У пены для бритья тоже есть свой день, и он каким-то странным образом совпадает с 8 Марта :)
22. Спешит к любимой
23. Страшный день
24. Это просто навязчивая идея
25. Ха-ха!
По материалам: Юмор