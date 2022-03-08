Самый страшный мужской день в году: Приколы про 8 Марта, которые не оставят вас равнодушными

Цветы, духи, конфеты - это стандартный комплект подарков, который мужчина просто обязан сделать всем своим знакомым женщинам, их мамам и подругам.

Если для женщин это праздник, то мужчины буквально страдают в поисках подарков и от самой одной мысли, что именно купить.

На эту тему шуток полно. Мы подготовили для вас некоторые из них.

С праздником вас, милые дамы!

1. Итак, начнем

2. Это главный предмет шуток

3. А так мы выглядим в глазах наших мужчин

4. Брутальный парень дает дельные советы

5. И снова шутка о возмездии

6. И еще...

7. Кошмары начались

8. А макароны и масло - это элементы дизайна

9. Зомби проснулись 7-го числа

10. Прокатит же

11. Когда дерево ждет своего звездного часа более 3 месяцев

12. Парень, да ты вообще о чем? :)

13. Да пара пустяков!

14. Еще заморачиваться, когда есть носки!

15. Ожидание/ реальность

16. Получи, фашист, гранату!

17.

18. Грустно-то как...

19. Видимо, именно так выглядит женщина, требующая внимания

20. Когда женщины - это зло

21. У пены для бритья тоже есть свой день, и он каким-то странным образом совпадает с 8 Марта :)

22. Спешит к любимой

23. Страшный день

24. Это просто навязчивая идея

25. Ха-ха!