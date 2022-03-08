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Студия Frontier анонсировала симулятор менеджера F1 Manager 2022

Студия Frontier анонсировала симулятор менеджера F1 Manager 2022


Студия Frontier Developments анонсировала свой новый проект — симулятор F1 Manager 2022. Игра выходит летом этого года (пока нет точной даты) на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Это первый проект Frontier Developments, который выпускается по лицензии F1, но отмечается, что он должен стать «частью долгосрочных отношений», что намекает на регулярность выпуска игр F1 Manager в будущем.

Игра F1 Manager 2022 обещает предложить полноценный опыт управления командой F1. Наличие лицензии F1 позволяет разработчикам добавить реальные команды, реальных гонщиков, автомобили и многое другое. Разработчики рассказывают, что плотно взаимодействовали с командой Формулы-1, чтобы предоставить игрокам максимально аутентичный опыт. Игроки смогут собирать свою команду, улучшать автомобиль, прорабатывать тактику заезда и выполнять другие действия, чтобы сделать свою команду лучшей в Формуле-1.


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По материалам: newxboxone

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