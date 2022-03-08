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Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы

Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы
Сын и внук певицы Софии Ротару пытались незаконно пересечь границу Украины.   Вчера на границе Украины были задержаны несколько мужчин, пытавшихся незаконно перебраться в Молдавию. Среди беглецов оказались сын и внук певицы Софии Ротару. Об инциденте представителям прессы рассказал источник. «В понедельник, 7 марта, около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины», — сообщил он. Как оказалось, беглецы пытались пересечь границу на лодке. Всей этой компанией управлял так называемый мужчина-поводырь из Молдавии. Правоохранителям удалось оперативно установить личности задержанных. Среди них оказались близкие родственники 74-летней Софии Михайловны — сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий. Сама Ротару и ее представители пока не прокомментировали произошедшее. Напомним, у артистки сложились очень теплые отношения с единственным сыном, который подарил ей двух внуков. В свое время певица очень сожалела, что не могла уделять Руслану достаточно времени из-за загруженного гастрольного графика.
София Ротару «А за Русланом присматривали то соседки, то нянечки. Да, с сыном были рядом не мы, родители, а чужие люди. Отрываясь от ребенка, мы плакали, наши сердца разрывались. Возвращаясь с гастролей, мы снова плакали — уже от счастья. А Руслан бросался к нам, обнимал, замирал и первым делом спрашивал: «Вы на сколько приехали?» Если он приходил из школы, когда мы уже находились дома, он залетал в квартиру и, даже не видя еще нас, шмыгал носом: «Мамой пахнет!» Да, Руслану не хватало материнской ласки, он хотел, чтобы папа и мама были рядом», — откровенничала она. Что касается Евдокименко, то он не держал зла на маму и сейчас с понимаем относится ко всему, что происходило в их семье. «Да ни от чего я не страдал! Конечно, скучал по маме и папе, их мне не хватало, но я не страдал. Я же воспринимал их частые отъезды как данность. Кстати, когда за мной досматривали соседи или мамина подруга, это был «легкий» вариант. А вот когда к нам в Ялту приезжала моя бабушка со стороны отца Клавдия Ивановна, педагог по профессии, это уже был «тотал контрол». Бабуля обычно появлялась в начале третьей учебной четверти — самой ответственной. И если две первые четверти я чуть расслаблялся, то в этот период у меня заканчивались все гулянки и начиналась очень плотная учеба. Бабушка приезжала, проходило три-четыре дня, и школьные учителя меня спрашивали: «А что, Клавдия Ивановна приехала?» Потому что все домашние задания у меня были выполнены на «пять», — рассказывал мужчина в интервью «7 Дней».    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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