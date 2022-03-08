Татьяна Лазарева заявила, что не собирается умирать на Украине

Артистка Татьяна Лазарева высказалась о положении дел. Артистка находится в Киеве, куда изначально приехала по деловым вопросам. Позже ей выехать уже не удалось в связи с началом спецоперации. 55-летняя ведущая часто выходит в прямые эфиры и общается с поклонниками. Лазарева пытается освещать происходящее, а также успокоить тех, кто переживает за нее. Многие интересуются, почему же она все еще находится в Киеве. На это Татьяна отвечает: «У меня все время все спрашивают и продолжают писать мои друзья. Спасибо вам за заботу. И спрашивают, когда же ты уедешь. Я не понимаю, когда это произойдет, у меня нет еще такой последней точки, в которой я скажу: «Так, ну все, я уезжаю». Я сижу, как я сидела, в этой гостинице. Здесь моя безопасность очевидна и понятна, в отличие от того, куда и как я могу поехать».Татьяна Лазарева Однако звезда все равно планирует переезд: «Когда-нибудь я отсюда уеду. Поверьте мне, я не герой, чтобы тут умереть и все сказали: «Что вы наделали! Лазарева умерла!» У меня никаких иллюзий по этому поводу нет. В отличие от всех тех, которые живут в этой стране, у меня конечно есть возможность выехать. Может быть, поэтому я ко всему спокойно отношусь. Но когда эта возможность представится, я не знаю. Когда у меня не будет внутренних сил, чтобы их кому-то отдавать, я, наверное, поеду». Говоря о том, что Татьяна имеет возможность покинуть Украину, она не лукавила, ей часто предлагают возможные варианты: «Мне говорят, вот есть автобус, в нем есть два места, но я понимаю, что здесь еще больше женщин с маленькими детьми». Телеведущая заявила, что лучше уступит место тому, кто действительно нуждается. «Это меня останавливает, чтобы отсюда уехать в том числе. Это не героизм никакой, это нормальные мысли для нормального человека», — добавила Лазарева.