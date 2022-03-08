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The Gunk получил бесплатное обновление с фоторежимом

The Gunk получил бесплатное обновление с фоторежимом


Разработчики The Gunk выпустили бесплатный апдейт для игры, который добавляет фоторежим. Проект имеет уникальный визуальный стиль и выглядит весьма эффектно, и новый фоторежим дает игрокам возможность создавать красивые снимки.

Ниже можно посмотреть, как работает фоторежим в The Gunk. Он дает возможность не только сделать снимок, но и отредактировать его по разным параметрам: регулировка глубины резкости, экспозиции, поля зрения. Кроме того, на фото можно наложиться различные фильтры — «нуар», «сепия», «мультфильм» и многие другие.


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Напомним, игра The Gunk доступна в подписке Game Pass. Несколько недель назад разработчики анонсировали, что вскоре проект получит русскую локализацию, сейчас она в игре отсутствует.

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По материалам: newxboxone

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