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Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite

Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite


Похоже, что в ближайшее время могут представить новый геймпад Xbox Elite. В сети появились фотографии геймпада Xbox Elite Series 2 в белом цвете (их публикует Twitter-аккаунт IdleSloth84). Ранее контроллер можно было приобрести только в черном варианте или в лимитированных версиях (к примеру, в дизайне Halo). Вероятно, по функциональности отличаться новый контроллер от стандартной модели Xbox Elite Series 2 не будет.


Напомним, что геймпад Xbox Elite Series 2 вышел в ноябре 2019 года. Несколько раз появлялись слухи, что в разработке у Microsoft может находиться Xbox Elite Series 3, но официально контроллер пока не анонсировали.

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По материалам: newxboxone

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