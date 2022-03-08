Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite





Похоже, что в ближайшее время могут представить новый геймпад Xbox Elite. В сети появились фотографии геймпада Xbox Elite Series 2 в белом цвете (их публикует Twitter-аккаунт IdleSloth84). Ранее контроллер можно было приобрести только в черном варианте или в лимитированных версиях (к примеру, в дизайне Halo). Вероятно, по функциональности отличаться новый контроллер от стандартной модели Xbox Elite Series 2 не будет.

Напомним, что геймпад Xbox Elite Series 2 вышел в ноябре 2019 года. Несколько раз появлялись слухи, что в разработке у Microsoft может находиться Xbox Elite Series 3, но официально контроллер пока не анонсировали.