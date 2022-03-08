Валерий Леонтьев сбежал из страны

Как сообщает пресса, певец Валерий Леонтьев укатил в Америку. Друг музыканта артиста сообщил, что певец экстренно покинул Россию и находится сейчас в США. Последний пост в Instagram он выкладывал 20 февраля, и поклонники потеряли звезду. «Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», рассказал друг Валерия Леонтьева.Валерий Леонтьев Напомним, что у Валерия Леонтьева в Майами есть шикарный двухэтажный особняк, стоимость которого превышает три миллиона долларов. Кстати, в Америке у Валерия Леонтьева уже много лет живет жена Людмила Исакович. Заметим, что Людмила Исакович несколько лет назад удивила общественность. На территории своего коттеджа она сделала гостиницу для собак. В Майами она занимается стрижкой четвероногих, сообщает «Комсомольская правда».