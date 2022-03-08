Виктория Боня призналась, что пользуется домашними кремами

42-летняя модель Виктория Боня заявила, что ей не нужны дороги крема. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» живет в Монако. Виктория возвращалась в Россию лишь ради рабочих проектов. В связи с временным уходом с российского рынка многих брендов Боня поспешила успокоить поклонниц. Она заверила, что на самом деле прекрасно можно жить и без люксовой косметики. Виктория записала видео, на котором показала, как наносит на лицо ухаживающий крем. «Если кто-то еще сомневается в том, что я мажусь кремами, то вот показываю. 15 лет, сколько Instagram вообще существует, рассказываю о том, что пользуюсь кремами ручной работы», — призналась модель.Она показала и баночки, на которых нет этикеток и надписей. Боня выразила гордость за то, что ее косметолог готовит такие продукты, пользуясь мудростью веков. «Я как раз уже более 20 лет пользуюсь кремами ручной работы. Сваренные по старинным русским рецептам. И рецепты у нас такие шикарные в нашей культуре, что лучше этого я не пробовала ничего», — заверила инстадива. Бывшая ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» недавно побывала в Швейцарии. Она стала ведущей благотворительного гала-ужина. Виктория выбрала для выхода в свет облегающее белое платье с двойными лямками и декольте в форме сердца.