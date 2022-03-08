Военнослужащие и сотрудники МВД по всей стране поздравили женщин с 8 марта

Вадим Карасев

Военнослужащие Минобороны и Росгвардии, а также сотрудники МВД поздравили россиянок с Международным женским днем. Были устроены десятки мероприятий и флешмобов по всей стране.

В Москве полицейские и росгвардейцы записали несколько роликов в честь праздника.

В Сибири военнослужащие из трех регионов присоединились к акции "Вам, любимые" – в том числе это военные автоинспекторы, представители территориальной военной комендатуры и не только.

Поздравления пришли даже из Таджикистана, где располагается 201-я военная база. Особенное внимание уделялось пожилым женщинам, в том числе ветеранам труда и войны.



К силовикам присоединились сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Большое число акций по всей стране провели члены "Молодой гвардии Единой России". Они тоже участвовали в акции "Вам, любимые" и записывали для них ролики, дарили им цветы, делились самыми теплыми пожеланиями.

Мероприятие поддержали военнослужащие Новосибирского ракетного соединения вместе с активистами всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Минобороны Росгвардия 8 Марта