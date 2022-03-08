Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Военнослужащие и сотрудники МВД по всей стране поздравили женщин с 8 марта

Военнослужащие и сотрудники МВД по всей стране поздравили женщин с 8 марта

Военнослужащие Минобороны и Росгвардии, а также сотрудники МВД поздравили россиянок с Международным женским днем. Были устроены десятки мероприятий и флешмобов по всей стране.

В Москве полицейские и росгвардейцы записали несколько роликов в честь праздника.


В Сибири военнослужащие из трех регионов присоединились к акции "Вам, любимые" – в том числе это военные автоинспекторы, представители территориальной военной комендатуры и не только.

Поздравления пришли даже из Таджикистана, где располагается 201-я военная база. Особенное внимание уделялось пожилым женщинам, в том числе ветеранам труда и войны.

К силовикам присоединились сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Большое число акций по всей стране провели члены "Молодой гвардии Единой России". Они тоже участвовали в акции "Вам, любимые" и записывали для них ролики, дарили им цветы, делились самыми теплыми пожеланиями.


Мероприятие поддержали военнослужащие Новосибирского ракетного соединения вместе с активистами всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".


Минобороны Росгвардия 8 Марта
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Военнослужащие и сотрудники МВД по всей стране поздравили женщин с 8 марта
Военнослужащие и сотрудники МВД по всей стране поздравили женщин с 8
МИД Китая потребовал от США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине
МИД Китая потребовал от США раскрыть информацию о биолабораториях на
Анастасия Решетова потеряла кучу денег
Анастасия Решетова потеряла кучу денег
Валерий Леонтьев сбежал из страны
Валерий Леонтьев сбежал из страны
Самый страшный мужской день в году: Приколы про 8 Марта, которые не оставят вас равнодушными
Самый страшный мужской день в году: Приколы про 8 Марта, которые не
Татьяна Лазарева заявила, что не собирается умирать на Украине
Татьяна Лазарева заявила, что не собирается умирать на Украине
Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы
Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы
Индивидуальный пошив пиджака: какому ателье стоит доверить работу
Индивидуальный пошив пиджака: какому ателье стоит доверить работу
GTA V для Xbox Series X | S будет продаваться со скидкой в 50% после релиза
GTA V для Xbox Series X | S будет продаваться со скидкой в 50% после
Космический экшен-хоррор Dolmen выходит в мае — представили новый трейлер
Космический экшен-хоррор Dolmen выходит в мае — представили новый
Отдельная версия GTA Online на Xbox Series X | S займет почти 100 Гб
Отдельная версия GTA Online на Xbox Series X | S займет почти 100 Гб
Разработчики Weird West показали больше 40 минут геймплея
Разработчики Weird West показали больше 40 минут геймплея

Топ на сегодня

Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в «Зеленский».
Бывший паб под названием «Путин» в Иерусалиме переименовали в
Валентин Юдашкин не сможет представить на Неделе моды в Париже новую коллекцию
Валентин Юдашкин не сможет представить на Неделе моды в Париже новую
В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу
В Раде захотели перекрыть транзит российского газа в Европу
Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы
Дочка Иосифа Пригожина опубликовала фото со свадьбы
Никита Махалков высказался об олигархе Зеленском
Никита Махалков высказался об олигархе Зеленском

Еще по теме

Молодогвардейцы поздравили россиянок по всей стране
Операция «Улыбка женщины»?: сотрудники Росгвардии дарят женщинам цветы
Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили постояльцев дома-интерната с наступающим Новым годом
Военные автоинспекторы из Тамбова оригинально поздравили водителей-военнослужащих с Днем защитника Отечества