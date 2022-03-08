Замок Максима Галкина готов купить богатый продюсер

По слухам артист Максим Галкин с женой уехал в Израиль и не собирается возвращаться в Россию. Вокруг четы Пугачевых-Галкиных в последнее время масса разнообразных слухов. Поговаривают, что Алла Борисовна и Максим с детьми бросили все, уехали в Израиль и не собираются возвращаться. Дескать, оставить Россию семейство решило после начала спецоперации на Украине. Галкин не скрывал негативного отношения к решению российских властей. Говорят даже, что знаменитости выставили на продажу собственный замок в подмосковной деревне Грязь. Якобы жилье продается за неприлично большую сумму. Между тем по другим данным, Алла Пугачева страдает от проблем со здоровьем, поэтому перестала выходить на связь.Максим Галкин с женой Пока общественность разбирается, где правда в истории с Аллой Пугачевой и ее мужем, продюсер Андрей Разин обратился к чете с деловым предложением. Музыкальный менеджер готов купить замок Аллы Борисовны и Максима. Об этом Разин написал в личном инстаграм-аккаунте. Продюсер напомнил, что является президентом молодежной общественной организации «Творческий центр «Солнечный круг». Именно для нужд этого учреждения Андрей Разин и хочет купить подмосковный замок. Музыкальный деятель собирается поселить в жилище Пугачевой и Галкина детей-сирот. В новом роскошном доме подростки будут осваивать IT-профессии. Максим Галкин и Алла Пугачева на предложение Андрея Разина пока не отреагировали.