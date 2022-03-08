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Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам

Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам

Нумерология может ответить на множество важных вопросов. Например, оно может помочь в поиске самого короткого пути к успеху. Эксперты рассказали, какие числа помогают Девам быстрее достигать успеха в самых разных областях.


Ранее мы уже рассказывали о Зодиакальной нумерологии Тельцов — других представителей стихии Земли. Настало время двигаться дальше. В этот раз герои рассказа Девы. Это люди, которым помощь чисел нужна больше, чем большинству других Знаков.

Расчет числа удачи для Дев

Чтобы узнать, какое число помогает Девам, необходимо сделать простой нумерологический расчет. Нужно сложить все цифры дат, между которыми появляются на свет эти люди, а в конце прибавить к полученному результату число 6 — порядковый номер данного Знака в Зодиакальной последовательности. Девы появляются на свет в период между 22 августа и 22 сентября, значит:

(2+2+0+8)+(2+2+0+9)+6=31. 3+1=4.

Четверка — покровитель всех Дев. Это абсолютно не удивительно, ведь данное число символизирует собой высшую духовную связь материального мира и мира духовного. Этим людям свойственен перманентный поиск истины. Четверка живет внутри этих людей, поэтому им всегда следует удача в процессе поиска смысла жизни и всего происходящего вокруг. Это люди, которые находятся на высших вибрациях Вселенной.


Число 4 никогда не оставляет Дев без поддержки. Этим людям всегда удается найти выход из сложной ситуации, либо принять то, что они изменить не могут. В этом и состоит их главная сила, преимущество над всеми остальными людьми.

Как правильно использовать Девам энергетику Четверки

Первое, о чем стоит сказать — это о самом главном символе числа 4. Речь идет о белом шуме. Это бесконечный информационный поток Вселенной, символизирующий собой универсальную силу знаний и мудрости, зашифрованной в событиях, посланиях, действиях людей. Белый шум — это одновременно и всё, и ничего. Это пустота и бесконечность в одной обертке.


Одним из самых сильных талисманов для Дев является руна Гебо. Ее можно нарисовать на листке бумаги, сложить его четыре раза пополам и положить в карман одежды, в сумку. Помощь этой руны касается духовного состояния Дев. Она дарует этим людям счастье, радость и душевную гармонию. Вот как она выглядит:



Дополнить эту руну Девам помогут универсальные украшения из платины, которые обладают силой сразу двух стихий: Воздуха и Воды. Что касается стихии самих этих людей, то обострить её силу им помогут украшения из керамики и дерева. Речь идет о стихии Земли, поэтому незадействованной остается Огонь. Поддерживать ее на должном уровне Девам поможет такой минерал-талисман как тигровый глаз. Он обостряет интуицию, дарит мотивацию.

Самые удачные дни недели для Дев — вторник, среда и четверг. Самое лучшее время суток — с 13:00 до 13:59 и с 4:00 утра до 4:59.

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По материалам: dailyhoro.ru

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