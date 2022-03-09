Аналитик Майкл Пачтер: Playstation обречен на прекращение существования





Майкл Пачтер — известный игровой аналитик, который хорошо знаком игрокам, как человек, высказывающий довольно резкие прогнозы. Далеко не все, про что говорит Пачтер, сбывается в полной мере. Можно вспомнить, что он предсказывал провал Xbox One X (отмечая, что игроки лучше купят два обычных Xbox One вместо одной мощной), говорил о возможных успехах Crackdown 3 (которая перестала поддерживаться почти сразу после релиза) и делал много других прогнозов.

В рамках нового подкаста RDX Майкл Пачтер высказал мнение, что игровой бренд Playstation обречен и скоро перестанет существовать в том виде, как мы его знаем сейчас:

Я думаю, что Playstation обречена, и я думаю, что они перестанут существовать в том виде, в каком мы их знаем, примерно через 10 лет. Они не могут конкурировать, у них нет шансов конкурировать.

Такое мнение Майкл высказал на фоне крупных игровых слияний в индустрии и успешности подписки Game Pass. Стоит сказать, что тот же Майкл Пачтер недавно обсуждал покупку Bungie со стороны Sony и отмечал, что сделка была совершена об безысходности.