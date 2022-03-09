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Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Подробности

Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Подробности

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - указывает ЦБ.


Отмечается, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте. То есть, временный порядок подавляющего числа россиян никак не коснется.

Как сообщает Банк России, граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Граждане также смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.


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По материалам: uposters.ru

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