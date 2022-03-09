Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Battlefield 2042 получает долгожданное обновление с новой таблицей лидеров

Battlefield 2042 получает долгожданное обновление с новой таблицей лидеров


Студия DICE сегодня выпустила обновление для Battlefield 2042, которое было анонсировано еще несколько месяцев назад. Апдейт под номером 3.3 несколько раз переносили, но теперь он доступен. Главное нововведение в этом обновлении — обновленная таблица лидеров.

Ниже можно видеть, как теперь выглядит в Battlefield 2042 таблица лидеров. Разработчики из DICE доработали ее совместно с игроками, учитывая их пожелания.


Напомним, что в Battlefield 2042 все еще не стартовал первый сезон — студия DICE планирует запустить его только летом 2022 года, пока не уточняя дату.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

По слухам, Наташа Королева разошлась с мужем
По слухам, Наташа Королева разошлась с мужем
Иосиф Пригожин вместе с Валерией улетели в Израиль
Иосиф Пригожин вместе с Валерией улетели в Израиль
Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для Xbox Series X | S доступны для предзаказа
Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для Xbox Series X | S
Battlefield 2042 получает долгожданное обновление с новой таблицей лидеров
Battlefield 2042 получает долгожданное обновление с новой таблицей
Быстрые и сильные заговоры от нервов
Быстрые и сильные заговоры от нервов
Целебные и магические свойства алтея и сферы его применения
Целебные и магические свойства алтея и сферы его применения
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Для Fallout 76 уже планируют дорожную карту на 5 лет вперед
Для Fallout 76 уже планируют дорожную карту на 5 лет вперед
Дарья Повереннова высказалась о воспитании современных детей
Дарья Повереннова высказалась о воспитании современных детей
Состояние Владимира Жириновского остается плачевным
Состояние Владимира Жириновского остается плачевным
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Подробности
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой.
Певица Нюша показала в честь праздника всех женщин своей семьи
Певица Нюша показала в честь праздника всех женщин своей семьи

Топ на сегодня

Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу
Филипп Киркоров подрался с известной певицей
Филипп Киркоров подрался с известной певицей
Отдельная версия GTA Online на Xbox Series X | S займет почти 100 Гб
Отдельная версия GTA Online на Xbox Series X | S займет почти 100 Гб
Татьяна Лазарева заявила, что не собирается умирать на Украине
Татьяна Лазарева заявила, что не собирается умирать на Украине
Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы
Сын и внук Софии Ротару были задержаны за незаконный переход границы

Еще по теме

На Xbox в Battlefield 2042 теперь можно отключить кроссплатформенный мультиплеер
Создатели Battlefield 2042 снова перенесли выход патча с таблицей лидеров
Официально: Запуск первого сезона Battlefield 2042 отложили до лета
Разработчики Battlefield 2042 перенесли выход очередного обновления