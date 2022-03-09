Battlefield 2042 получает долгожданное обновление с новой таблицей лидеров
Сегодня, 05:35
Студия DICE сегодня выпустила обновление для Battlefield 2042, которое было анонсировано еще несколько месяцев назад. Апдейт под номером 3.3 несколько раз переносили, но теперь он доступен. Главное нововведение в этом обновлении — обновленная таблица лидеров.
Ниже можно видеть, как теперь выглядит в Battlefield 2042 таблица лидеров. Разработчики из DICE доработали ее совместно с игроками, учитывая их пожелания.
Напомним, что в Battlefield 2042 все еще не стартовал первый сезон — студия DICE планирует запустить его только летом 2022 года, пока не уточняя дату.
По материалам: newxboxone