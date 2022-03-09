Battlefield 2042 получает долгожданное обновление с новой таблицей лидеров





Студия DICE сегодня выпустила обновление для Battlefield 2042, которое было анонсировано еще несколько месяцев назад. Апдейт под номером 3.3 несколько раз переносили, но теперь он доступен. Главное нововведение в этом обновлении — обновленная таблица лидеров.

Ниже можно видеть, как теперь выглядит в Battlefield 2042 таблица лидеров. Разработчики из DICE доработали ее совместно с игроками, учитывая их пожелания.





Напомним, что в Battlefield 2042 все еще не стартовал первый сезон — студия DICE планирует запустить его только летом 2022 года, пока не уточняя дату.