Быстрые и сильные заговоры от нервов

Вадим Карасев

Жизнь каждого человека наполнена различными проблемами и неурядицами — как мелкими, так и крупными. Порой бывает очень сложно успокоиться, когда в жизни происходит нечто неприятное. Сильные заговоры от нервов исправят это.

Существует множество полезных практик для снижения стресса и нервного напряжения. Они отлично сочетаются с быстрыми заговорами, о которых пойдет речь далее.

Утренний заговор от нервов

Важно позаботиться о том, чтобы нервных ситуаций и поводов для нервозности не было вовсе. Для этого нужно прочитать специальный заговор сразу после пробуждения: «Не увижу я зла, не узнаю плохого. Наполнюсь я силой от света дневного. Смогу пережить я ссоры и склоки, как бы люди ни были жестоки. Аминь». Читается три раза. Один раз после пробуждения, второй раз при умывании и третий перед выходом из дома или перед началом какого-то дела дома.

Читайте его даже в те дни, когда вы точно будете знать, что вам не нужно идти на работу или заниматься чем-то сложным и неприятным. Никто не знает, что нас ждет в будущем и где могут прятаться проблемы. Так что лучше подстраховываться каждый день.

Заговор на очищение от негатива в трудную минуту

Если все же кому-то или чему-то удалось вас расстроить, не переживайте. Вы сможете снять негатив посредством специального заговора: «Злоба, зависть и уныние — покиньте меня. Наполни меня силой, матушка-Природа, в эту трудную для меня минуту. Не дай мне прогнуться под давлением зла. Дай мне терпение и укрепи нервы мои в окружении злых и душевного света лишенных людей. Да будет так».

Прочитайте данный заговор про себя или вслух, предварительно уединившись. Можно выйти на улицу или просто найти тихое и спокойное место. Если его найти не получится, попробуйте хотя бы просто абстрагироваться от внешних звуков. Закройте глаза и представьте себе, как во время произнесения этого заговора вас покидает частичка негативной энергии. Нервы восстанавливаются, а душа очищается.

Заговор перед сном

Очищение перед сном — обязательный ритуал. Перед тем, как пойти спать, выключите свет и заглушите все звуки вокруг. Сядьте и подумайте о том, как прошел ваш день. Если все было плохо, это не значит, что вам нужно нести это с собой в день завтрашний. Прочтите специальный заговор на очищение от дурных мыслей и нервов перед сном, чтобы лучше выспаться и следующий день начать правильно: «Отринь от меня все плохое. Прочь уходи, негатив. Дайте мне сил для покоя. Закрою глаза и усну, нервы свои усмирив. Аминь».