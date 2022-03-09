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Бывший муж Гагариной поделился фото с любимой женщиной

Бывший муж Гагариной поделился фото с любимой женщиной
Экс-супруг певицы Полины Гагариной, Дмитрий Исхаков в честь 8 марта показал молодую и красивую маму. Дмитрий держит свою личную жизнь вдали от внимания назойливых хейтеров, как, впрочем, и сама Полина. Зато в честь Международного женского дня Исхаков опубликовал в личном блоге в Инстаграме фотографию со своей любимой женщиной — мамой. «С 8 марта, дорогие девушки!❤️ Это я с мамой любимой своей», — подписал он фотографию в соцсети.
Дмитрий Исхаков с мамой Поклонники поразились, какая молодая и красивая мама у светского фотографа. И, если бы не подпись про маму, многие решили бы, что это действительно новая возлюбленная бывшего мужа Полины Гагариной — настолько она эффектная женщина. «Очень молодая и красивая мама❤️❤️❤️!», «Такая молодая мама!!?😮 здорово красивая такая❤️я подумала ваша любимая 🤩», «Как с мамой... 😮?? Молодая женщина 👏», «🔥Мама ! Я думала ваша девушка!❤️»,- удивляются подписчицы фотографа. Что касается самой певицы, то тут фанаты, кажется, догадались, кто сменил Исхакова на посту возлюбленного звезды. Ходили слухи, что Полина встречается с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Но сама она не подтверждала эту информацию и в свет с Чиняевым не выходила.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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