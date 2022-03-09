Целебные и магические свойства алтея и сферы его применения

Вадим Карасев

Лекарственный алтей, именуемый также просвирником, является очень сильным растением с множеством целебных свойств. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о его магических и лечебных свойствах.

Первое, что стоит отметить, — особенности произрастания алтея лекарственного. Это многолетнее растение, которое имеет очень мощные корни. Основная сила сосредоточена как раз в них. Из-за массивных корней растение выращивают в открытом грунте, ведь дома ему будет очень тесно. Специфического ухода алтей не требует. На подоконнике можно вырастить другие полезные культуры.

Целебные свойства алтея лекарственного

Польза растения заключена в его корне, в котором содержатся слизистые вещества, крахмал, пектин, сахариды, аспарагин, бетаин, каротин, лецитин, фитостерин, минералы. Все это позволяет растению творить настоящие чудеса. Вы всегда можете приобрети готовое сырье в аптеке, если вам негде выращивать это растение или вы не хотите этого делать.

Корень алтея оказывает противовоспалительное действие, помогает разжижать мокроты при кашле, обладает обволакивающим действием, ускоряет регенерацию организма. Это значит, что корень алтея полезен при простуде, бронхите, хроническом тонзиллите, ангине. Его полезно принимать даже когда вы ничем не больны, так как он повышает иммунитет.

Еще алтей помогает в борьбе с проблемами, связанными с желудочно-кишечным трактом. Врачи назначают его при лечении гастритов, язв, при наличии повышенной кислотности желудка. Доказано, что алтей обладает даже очищающими свойствами, так как он выводит шлаки.

Дополнительно следует отметить, что корень алтея снижает уровень холестерина. Еще он может замедлять усвоение сахаров. Он сохраняет стенки желудка от повреждений. Его также используют для похудения, ведь после приема внутрь он провоцирует появление ощущения сытости. Отвары из растения используют даже наружно — например, при укусах насекомых, при наличии ран и ожогов, себореи. Компрессы из отвара алтея помогают избавляться от болей в костях и мышцах.

Корень алтея применяется в косметологии. Он оказывает регенерирующее и увлажняющее действие на кожу, помогает бороться с раздражением и сухостью. Настоем алтея смачивают волосы для их укрепления, стимуляции роста.

Врачи советуют быть осторожными при приеме алтея внутрь. Очень важно помнить, что он противопоказан при сахарном диабете, проблемах дыхательной функции, беременности. Иногда растение также вызывает аллергию. Консультируйтесь со специалистами, перед тем как начинать лечение.

Магические свойства алтея

Перво-наперво стоит отметить, что у растения сугубо позитивная энергетика. Корни алтея используются в обрядах на привлечение добра, любви, оптимизма, а также в качестве лекарства от ссор в семье. Можно добавлять щепотку корня в еду, приговаривая: «На добро, на любовь, на счастье. Прочь неудачи, проблемы и напастья». Это позволит вашим близким встречать ан пути меньше проблем. Главное — не говорить им о том, что вы проводите этот простой обряд.

Кроме того, корень алтея часто используется в мягких обрядах на послушание детей. Если в ребенке есть толика доброты, он обязательно перестанет обижать близких своим поведением. Чтобы это произошло, нужно периодически класть незаметно рядом с кроватью кусочек корня растения, либо проводить окуривание помещения смесью можжевельника и корня алтея. Также можно делать окуривание смесью алтея с цветками яблони. Для усиления эффекта можете делать сразу оба этих действия.

Корень алтея используется в ритуалах исцеления. Разотрите его в порошок и рассыпьте в зоне здоровья по фэн-шуй. Ранее мы рассказывали, где расположены все зоны в доме или квартире. Чтобы привлечь позитивные вибрации, можно добавлять щепотку порошка алтея в выпечку. Это поможет привлечь спокойствие.