Цифровую образовательную среду продолжают формировать в Амурской области

Тридцать школ Амурской области получили более 600 единиц компьютерной техники благодаря участию региона в нацпроекте «Образование», сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

Цифровизация школ необходима для повышения качества образования, современная техника позволит сделать привычные занятия более функциональными, понятными и интересными для детей.

В этом году компьютерная техника уже поступила в школы четырнадцати районов и города Райчихинск, Зея и поселок городского типа Прогресс. Всего за два года по федеральной программе свыше 120 учреждений получили более четырех тысяч единиц компьютерной техники (ноутбуки, интерактивные комплексы, сканеры, принтеры).

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» реализуется в 85 регионах страны под эгидой Минпросвещения России. Проект позволяет оснащать образовательные организации современной материально-технической базой и информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, получить доступ к высокоскоростному интернету. Педагоги и учащиеся получают доступ к платформе ЦОС, включающей информационные системы, цифровые сервисы и ресурсы для обучения, оценивания успеваемости, автоматизации процессов обучения.