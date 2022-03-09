Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ

Тиктокер и певец Даня Милохин шокировал своих фанатов. Артист является одним из самых странных, эпатажных и скандальных персон российского шоу-бизнеса. Его неоднозначные выходки вмиг становятся обсуждаемыми и вызывают полемику. Звезда «Тик-Тока» быстро завоевала многомиллионную армию фанатов. Поклонники часто задаются вопросом – кто же является возлюбленной Милохина. На днях блогер засветил в своем "Инстаграм" коллегу, о которой тут же поползли слухи как о даме сердца Милохина. Сплетни о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой вмиг остались в прошлом, хоть на шоу «Ледниковый период» они очень правдоподобно демонстрировали любовь. Однако многие все же были уверены – Медведева не его поля ягода. На кадрах в видеоролике Дани Милохина предстала юная тиктокерша Катюша, выходки которой под стать самому блогеру. Это уже больше похоже на роман, уверены фанаты.Даня Милохин в женском образе В последнее время Даня Милохин и Катюша постоянно вместе. На видео парень и девушка поменялись ролями — он примерил платье, а она оверсайз-образ. Сменивший пол Милохин возмутил фанатов очередной гей-выходкой, представ на экране с голыми ляжками и в обтягивающем мини. «Позорище»; «Опять дурью мается»; «Отстой», – написали фолловеры.