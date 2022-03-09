Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ

Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ
Тиктокер и певец Даня Милохин шокировал своих фанатов. Артист является одним из самых странных, эпатажных и скандальных персон российского шоу-бизнеса. Его неоднозначные выходки вмиг становятся обсуждаемыми и вызывают полемику. Звезда «Тик-Тока» быстро завоевала многомиллионную армию фанатов. Поклонники часто задаются вопросом – кто же является возлюбленной Милохина. На днях блогер засветил в своем "Инстаграм" коллегу, о которой тут же поползли слухи как о даме сердца Милохина. Сплетни о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой вмиг остались в прошлом, хоть на шоу «Ледниковый период» они очень правдоподобно демонстрировали любовь. Однако многие все же были уверены – Медведева не его поля ягода. На кадрах в видеоролике Дани Милохина предстала юная тиктокерша Катюша, выходки которой под стать самому блогеру. Это уже больше похоже на роман, уверены фанаты.
Даня Милохин в женском образе В последнее время Даня Милохин и Катюша постоянно вместе. На видео парень и девушка поменялись ролями — он примерил платье, а она оверсайз-образ. Сменивший пол Милохин возмутил фанатов очередной гей-выходкой, представ на экране с голыми ляжками и в обтягивающем мини. «Позорище»; «Опять дурью мается»; «Отстой», – написали фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера «Добровольчество»
В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера
Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке
Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке
Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ
Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ
Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"
Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"
Цифровую образовательную среду продолжают формировать в Амурской области
Цифровую образовательную среду продолжают формировать в Амурской
Дети из ДНР участвуют в профориентационных программах «Смены»
Дети из ДНР участвуют в профориентационных программах «Смены»
Дмитрий Тарасов рассказал, зачем выносит личную жизнь в публичное пространство
Дмитрий Тарасов рассказал, зачем выносит личную жизнь в публичное
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok
Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok
Слух: франшиза WWE может перейти к Electronic Arts
Слух: франшиза WWE может перейти к Electronic Arts
Психологическая помощь: как правильно выстраивать разговор со школьниками и их родителями
Психологическая помощь: как правильно выстраивать разговор со
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов

Топ на сегодня

Индия обогнала Китай и стала самым населенным государством мира.
Индия обогнала Китай и стала самым населенным государством мира.
Добровольцы ВСКС по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России, находящихся на посту в праздничный день
Добровольцы ВСКС по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России,
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Нонна Гришаева рухнула со сцены
Нонна Гришаева рухнула со сцены

Еще по теме

Даню Милохина задержали на Украине
Даня Милохин заявил о любви к другой девушке
"Как первый секс": Милохин сравнил прокат с Медведевой с лишением девственности
"Нас держат в плену": Даню Милохина не пустили на Украину