Дарья Повереннова высказалась о воспитании современных детей

49-летняя актриса Дарья Повереннова рассказала об ужасных родителях. Звезда сериала «Завтрак в постель» рассказала, как прошел ее перелет в Сочи. Сейчас время в пути от Москвы составляет 4 часа. Однако отдохнуть актрисе так и не удалось. «В самолете полно детей, которые на протяжении всего этого уже не короткого полета носились в проходе, визжа и задевая пассажиров, сидящих у прохода. Я была одной из них. Как итог, ни поспать, ни почитать толком не удалось никому. И ни один из родителей не посчитал нужным утихомирить своё дитя и постараться занять его чем-то, кроме как потворствовать сумасшедшим гонкам», — пояснила Дарья.Дарья Повереннова Она отметила, что все пассажиры оказались терпеливыми. Они не стали делать замечания детям, а только сидели и смотрели, что происходит. Однако по мнению звезды, проблема намного глубже, чем кажется на первый взгляд. «Может быть, на мне сказалось напряжение последних дней, но я уверена, что такое «воспитание» рождает в человеке одно очень неприятное и опасное качество — вседозволенность. Которая в перспективе создает человека «без берегов» и без каких-либо ориентиров, кроме как «я хочу и я буду»», - с горечью резюмировала актриса. Поклонники кинозвезды поддержали ее рассуждения. «Это сейчас называется «воспитывать свободную личность». Но вседозволенность не равно свобода», «Говорю вам как учитель с 32-летним стажем. Родители полностью оградились от воспитания детей, на 100 процентов. Оправдывают любые негативные поступки своих чад. Бороться невозможно, на замечания реагируют болезненно. Работать стало очень сложно», — написали фолловеры.