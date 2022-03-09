Дети из ДНР участвуют в профориентационных программах «Смены»

8 марта Всероссийский детский центр «Смена» принял 75 детей из городов Горловка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики, сообщает Минпросвещения России.

В течение недели они будут посещать профориентационные занятия, мероприятия во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства «Парк будущего», участвовать в мастер-классах по флористике, ремесленной керамике, ландшафтному дизайну, лазерным технологиям и другим компетенциям.

Для ребят организованы занятия по хореографии, изобразительному искусству, исполнительскому и театральному мастерству. В расписании предусмотрены психологические тренинги, общение с педагогами и занятия спортом.

«Мы встречаем этих детей с пониманием всей ответственности, которая на нас лежит. Мало сменить место пребывания как географической точки, важно дать им ощущение безопасности, дружеского плеча и спокойствия, занять интересным делом. Для этого мы разработали для ребят из ДНР отдельную образовательную программу. Она поможет им не только быстро социализироваться в новых условиях, но и пройти профессиональные пробы, задуматься о личностном росте и посмотреть в будущее с оптимизмом», – прокомментировал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.