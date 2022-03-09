Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для Fallout 76 уже планируют дорожную карту на 5 лет вперед

Для Fallout 76 уже планируют дорожную карту на 5 лет вперед


Несколько недель назад разработчики Fallout 76 объявили о планах развития проекта в 2022 году. Но этот год не станет последним для многопользовательской Fallout, у разработчиков большие планы на будущее.

Портал ausgamers опубликовал интервью с директором по дизайну Fallout 76 Марком Такером. Он заявил, что сейчас занимается разработкой долгосрочного плана развития. По его словам, он сейчас работает над трехлетней и пятилетней дорожной картой для Fallout 76. Марк отмечает, что планы по развитию игры в ближайшие 3 года гораздо более понятны, тогда как развитие проекта на 5 лет вперед выглядит «немного более размытым». Такер говорит, что планы являются черновыми, и они будут корректироваться по мнениям игроков.

Напомним, что Fallout 76 развивается с осени 2018 года. После релиза проект получил массу критики, но до сих пор у него остается существенная база игроков, а разработчики регулярно добавляют новый контент.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Целебные и магические свойства алтея и сферы его применения
Целебные и магические свойства алтея и сферы его применения
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Для Fallout 76 уже планируют дорожную карту на 5 лет вперед
Для Fallout 76 уже планируют дорожную карту на 5 лет вперед
Дарья Повереннова высказалась о воспитании современных детей
Дарья Повереннова высказалась о воспитании современных детей
Состояние Владимира Жириновского остается плачевным
Состояние Владимира Жириновского остается плачевным
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Подробности
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой.
Певица Нюша показала в честь праздника всех женщин своей семьи
Певица Нюша показала в честь праздника всех женщин своей семьи
Лариса Гузеева поделилась нежным фото с дочерью
Лариса Гузеева поделилась нежным фото с дочерью
Официально: Dying Light скоро получит обновление до Xbox Series X | S
Официально: Dying Light скоро получит обновление до Xbox Series X | S
В новой прошивке Xbox для инсайдеров пропала возможность отправлять Game DVR в Twitter
В новой прошивке Xbox для инсайдеров пропала возможность отправлять
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 марта 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 марта 2022 года
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен

Топ на сегодня

Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite
Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite
Что нужно успеть сделать за Великий пост
Что нужно успеть сделать за Великий пост
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам
Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу

Еще по теме

Планы по развитию Fallout 76 в 2022 году: игроков ждет 4 крупных обновления
В Fallout 76 уже 11 миллионов игроков, разработчики поделились статистикой
Инсайдер: Microsoft намерена сделать Fallout одной из основных франшиз
Объявлена дата выхода обновления «Захватчики извне» для Fallout 76