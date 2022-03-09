Для Fallout 76 уже планируют дорожную карту на 5 лет вперед





Несколько недель назад разработчики Fallout 76 объявили о планах развития проекта в 2022 году. Но этот год не станет последним для многопользовательской Fallout, у разработчиков большие планы на будущее.

Портал ausgamers опубликовал интервью с директором по дизайну Fallout 76 Марком Такером. Он заявил, что сейчас занимается разработкой долгосрочного плана развития. По его словам, он сейчас работает над трехлетней и пятилетней дорожной картой для Fallout 76. Марк отмечает, что планы по развитию игры в ближайшие 3 года гораздо более понятны, тогда как развитие проекта на 5 лет вперед выглядит «немного более размытым». Такер говорит, что планы являются черновыми, и они будут корректироваться по мнениям игроков.

Напомним, что Fallout 76 развивается с осени 2018 года. После релиза проект получил массу критики, но до сих пор у него остается существенная база игроков, а разработчики регулярно добавляют новый контент.