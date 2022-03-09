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Дмитрий Тарасов рассказал, зачем выносит личную жизнь в публичное пространство

Дмитрий Тарасов рассказал, зачем выносит личную жизнь в публичное пространство
Футболист Дмитрий Тарасов пошел по стопам бывшей жены. Будучи в браке с Ольгой Бузовой, Дмитрий Тарасов выступал против публичного образа жизни супруги и мечтал, чтобы она сидела дома и занималась бытом. Оля не оправдала надежд футболиста, зато это сделала нынешняя избранница спортсмена Анастасия Костенко. Тарасов уверяет, что нашел в Анастасии все, что искал долгие годы — нежную любящую супругу, отменную хозяйку. Вот только спортивная карьера Дмитрия не задалась, и ему ничего не оставалось как... пойти по стопам Бузовой и стать блогером. Кроме того, футболист записывает песни и, по его заверению, не видит в этом ничего плохого. «Сейчас многие обвиняют меня в том, что я начал заниматься музыкой, какой-то блогерской историей. Но этому есть объяснение. Я создал семью. И, если мне это не мешает, если это не во вред моей семье, то сейчас могу заниматься тем, что хочу — петь, танцевать, плясать», — отметил 34-летний Тарасов в интервью МУЗ-ТВ.
Дмитрий Тарасов Сама Ольга лишь посмеивается над Дмитрием, который еще несколько лет назад зарабатывал миллионы благодаря спорту. «Вообще не слежу за его жизнью, в Instagram, он мне не попадается, хотя не блокировала его. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры. Это, конечно, смешно! Но ему же как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия... А недавно мне сказали, что он запел! Он так реально открещивался от меня, говорил, что наш брак был ошибкой, оскорблял, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас ходит везде и говорит обо мне. Так ошибка или единственная возможность обеспечить семью? Человек, который говорил, что устал от публичности, выставляет все в соцсети. То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!» — язвила 36-летняя телеведущая в личном блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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