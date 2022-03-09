Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за возвращение домой

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала, во сколько ей обойдется возвращение в Россию. Красивые закаты, экзотические блюда, шум океана — как правило, никто не любит, когда путешествие заканчивается. Хочется продлить беспечные мгновения подольше. А что, если турист вынужден остаться? В такую ситуацию попала дочь Анастасии Заворотнюк. После долгого перерыва 26-летняя Анна возобновила вести свой микроблог. Некоторое время она не могла этого делать из-за кризиса в личной жизни, но решила, что жизнь идет дальше и решила отвлечься от грустных мыслей. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» делилась с подписчиками красивыми фотографиями с отдыха в Таиланде, рассказывала о своих впечатлениях. Казалось бы, все налаживается, Анна пребывала в хорошем настроении: размеренный ритм в отпуске шел на пользу. Набравшись сил, девушка уже собиралась домой, но столкнулась с трудностями. Теплые деньки заграницей пролетели быстро, настало время возвращаться домой. И тут наследница знаменитой актрисы узнала, что обратный рейс отменили. Теперь она в ступоре и ищет пути уехать в Москву.Анна Заворотнюк Ситуацию усугубляет тот факт, что платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. Получается что, карты российских банков не действуют за границей. Анна Заворотнюк поделилась, что из-за таких сложностей не может купить билеты онлайн — только наличными. А для этого необходимо перебраться из Пхукета в Бангкок. На помощь девушке поспешили друзья, которые предложили воспользоваться своими картами. А торопиться действительно стоило: буквально за час цены взлетели втридорога. Из-за того, что прямой рейс отменили, придется ехать с пересадками в Дубае. В итоге такой маршрут обошелся Анне и ее подруге в 315 тысяч рублей. Известно, что Заворотнюк-младшая зарабатывает на жизнь как блогер и модель. Судя по соцсетям Анна часто путешествует. Недавно она проводила время в Арабских Эмиратах. В прошлом году девушка побывала в Стамбуле, Будапеште и Вене. Кроме того, Заворотнюк веселилась с друзьями на Мальдивах.