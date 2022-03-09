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Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за возвращение домой

Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за возвращение домой
Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала, во сколько ей обойдется возвращение в Россию. Красивые закаты, экзотические блюда, шум океана — как правило, никто не любит, когда путешествие заканчивается. Хочется продлить беспечные мгновения подольше. А что, если турист вынужден остаться? В такую ситуацию попала дочь Анастасии Заворотнюк. После долгого перерыва 26-летняя Анна возобновила вести свой микроблог. Некоторое время она не могла этого делать из-за кризиса в личной жизни, но решила, что жизнь идет дальше и решила отвлечься от грустных мыслей. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» делилась с подписчиками красивыми фотографиями с отдыха в Таиланде, рассказывала о своих впечатлениях. Казалось бы, все налаживается, Анна пребывала в хорошем настроении: размеренный ритм в отпуске шел на пользу. Набравшись сил, девушка уже собиралась домой, но столкнулась с трудностями. Теплые деньки заграницей пролетели быстро, настало время возвращаться домой. И тут наследница знаменитой актрисы узнала, что обратный рейс отменили. Теперь она в ступоре и ищет пути уехать в Москву.  
Анна Заворотнюк Ситуацию усугубляет тот факт, что платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. Получается что, карты российских банков не действуют за границей. Анна Заворотнюк поделилась, что из-за таких сложностей не может купить билеты онлайн — только наличными. А для этого необходимо перебраться из Пхукета в Бангкок. На помощь девушке поспешили друзья, которые предложили воспользоваться своими картами. А торопиться действительно стоило: буквально за час цены взлетели втридорога. Из-за того, что прямой рейс отменили, придется ехать с пересадками в Дубае. В итоге такой маршрут обошелся Анне и ее подруге в 315 тысяч рублей. Известно, что Заворотнюк-младшая зарабатывает на жизнь как блогер и модель. Судя по соцсетям Анна часто путешествует. Недавно она проводила время в Арабских Эмиратах. В прошлом году девушка побывала в Стамбуле, Будапеште и Вене. Кроме того, Заворотнюк веселилась с друзьями на Мальдивах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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