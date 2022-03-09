Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для Xbox Series X | S доступны для предзаказа





Игры Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online сегодня стали доступны для предварительного заказа на приставках Xbox Series X и Xbox Series S. Несмотря на решение Take-Two прекратить продажи своих игр на территории Российской Федерации, в Microsoft Store обновленные версии Grand Theft Auto можно приобрести по предзаказу из российского региона.

С сегодняшнего дня и до 14 июня 2022 года Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для Xbox Series X | S можно купить со скидкой в 50%. При этом, можно приобрести отдельно многопользовательскую составляющую ($9,99) или целиком Grand Theft Auto V ($19,99).

Grand Theft Auto Online

GTA Online – динамичный многопользовательский режим во вселенной GTA, в котором могут участвовать до 30 игроков одновременно.

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Grand Theft Auto V: Сюжетный режим

Прогуляйтесь по обновленным версиям Лос-Сантоса и округа Блэйн с целым рядом технических и визуальных улучшений

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Напомним, что релиз Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для Xbox Series X | S состоится 15 марта. Если вы приобретете игру по предзаказу, ее можно будет сразу загрузить.