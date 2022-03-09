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Художник рисует кошачьи комиксы, смешно показывая, что значит жить с четырьмя хвостатыми

Художник рисует кошачьи комиксы, смешно показывая, что значит жить с четырьмя хвостатыми

Иллюстратор Лена Соломонова живёт с четырьмя кошками и одним мужем. И всё бы ничего, но на судьбе ей было писано изображать всё своё хвостато-человеческое семейство по средствам комиксов. А с таким количеством лап, хвостов, рук и ног комиксы эти просто не могут не быть смешными. Тут с одним-то котом (и мужем) попробуй справиться, а что же тогда говорить про такое стадо? И всё же — без кота и жизнь не та! Думаем, что с этим утверждением согласятся все кошатники мира.

Бесполезные двуногие

Все любят сантехников

Нанотехнологии

Достаточно, женщина

Потому что для котиков важнее

Нельзя ли потише?!

Грязные делишки

Ещё никогда Штирлиц не был так близко к провалу

У соседа-то вкуснее

Кожаные истязатели

Коты — это какие-то совершенно необычные существа. Ну как в этих очаровательных шерстяных могут умещаться одновременно и грация, и дурашливость!

Почему так мало домиков?

Кошачьи проделки

Автопроигрыш

Пылесос (кродёться)

Не очень-то и хотелось

И шапочку!

Мамин хищник

Всепрощение

Провокационно!

Хорошая девочка

А вот и сами хвостатые герои комиксов!

Белочка

Арчибальд Котаныч

Долечка

Артурчик

Ну и, конечно же, сама Лена и Любименький

Лена очень точно отражает суть жизни со своими хвостатыми друзьями. Без слёз не взглянешь, так сказать. А вот уж слёзы радости это или «Господи, да сколько же можно?!» — это уже на ваше усмотрение.

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По материалам: Юмор

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