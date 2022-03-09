Иосиф Пригожин вместе с Валерией улетели в Израиль

Продюсер Иосиф Пригожин с женой Валерией решили навестить свою родственницу в Израиле в связи с важным поводом. Иосиф Пригожин не стал скрывать, что покинул Россию. В Instagram он заявил, что вместе с Валерией отправился в Израиль. Продюсер захотел навестить своих родственников. Пригожин заявил, что решил лично поздравить тетю Галю с днем рождения. Продюсер подчеркнул, что они с Валерией отправились в Израиль на юбилей его родственницы. Это всего лишь «экспресс-визит», и скоро они якобы вернутся домой, в Москву.Иосиф Пригожин и Валерия на юбилее родственницы «Одна нога здесь, другая там. Экспресс-визит», — заверил Пригожин. Также он показал видео из ресторана. Валерия пела пожилой имениннице песню про день рождения. Вместо торта официант принес тарелку с фруктами, украшенную бенгальскими огнями. Другие родственники Пригожина сидели за столом и подпевали Валерии.Иосиф Пригожин и Валерия на юбилее родственницы Вообще Пригожин недавно пожаловался, что его семья подвергается серьезной травле со стороны украинского народа. По его словам, люди шлют им проклятия в соцсетях и ведут себя крайне агрессивно. «А что творят наши коллеги артисты в Украине, какие проклятия шлют нам? За что? Вы здесь кормились, вы сюда приезжали, вас здесь никто не запрещал. В отличие от нас, российских артистов, которых везде запрещают», — заявил продюсер Teleprogramma.pro.