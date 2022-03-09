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Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции

Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
По слухам, режиссер Константин Богомолов вслед за женой уехал из России. Чтобы опровергнуть эти слухи и как-то успокоить встревоженный народ, режиссер записал видеообращение к россиянам. В своем инстаграм-аккаунте Константин Богомолов показал, что он все еще находится в Москве и собирается играть спектакль в одном из столичных театров.
Константин Богомолов с женой «Это прекрасный Дворец на Яузе, с которым мы скоро прощаемся, ибо почти готова историческая сцена», – объяснил Богомолов. Как сообщает Пятый канал, муж Ксении Собчак дал понять, что он вовсе не собирается покидать Россию и отправляться вслед за женой. Речь идет лишь о прощании с прежней площадкой, так как ремонт в театре Богомолова подходит к концу. Напомним, что сама Ксения Собчак якобы уехала с сыном на отдых в Турцию, однако многие сочли это за бегство.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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