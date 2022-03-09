Кристина Асмус едва не довела маму до инфаркта

Актриса Кристина Асмус рассказала о своем общении с мамой. Артистка призналась, что с родительницей у нее никогда не было тесного контакта. Актриса очень хотела обратиться к маме и получить ее поддержку, и решила это сделать прямо во время съемок. Для того, чтобы сблизиться с мамой, Кристина Асмус решила воспользоваться служебным положением и обратилась к ней в образе своего персонажа: «Я позвонила маме… С незнакомого номера. И прямо в кадре. Для меня это был важный и сложный звонок. У нас с родителями непростые отношения. Не хочу сейчас подробностей, но было много испытаний, с которым я разбираюсь до сих пор…» Актриса продолжила: «В общем, в фильме «Хочу замуж» есть сцена в трамвае, когда моя героиня находится в полном раздрае. Едет, плачет и не знает, что делать. По сценарию моя героиня звонит маме. Обычно телефоны в кадре либо нерабочие, либо без сим-карты, чтобы помех не было. Но я тихонько подошла к реквизиторам и попросила вставить в игровой телефон симку. Мамин телефон я помню наизусть».Кристина Асмус «Я не предупредила режиссера, не предупредила родителей. Я просто позвонила маме и заплаканным голосом прямо в кадре спросила «Что со мной не так?.. Доиграла сцену как надо было. И после команды «стоп» подошла уже к своему личному телефону, на котором за эти две минуты съемки было куча пропущенных и сообщений «Что случилось? И где я?» — рассказала 33-летняя звезда. Асмус тут же связалась с мамой и папой и после звонка стала размышлять: «Я позвонила родителям и успокоила их, что это было кино. Но мне так важно было, что мама мне на это ответит. Не от имени персонажа, а от своего: «Что со мной не так?»… Мама узнала меня по голосу, хотя у нее четыре дочки и я достаточно тихо говорила. Но она ничего не сказала. Она не ожидала и просто говорила «Кристина? Кристина! Ты где? Ты слышишь?» А мне надо было играть дальше…» «Этот момент — настоящий, сильный, живой и вошел в фильм «Хочу замуж», который уже прямо сейчас идет во всех кинотеатрах. Правда, из-за динамичного монтажа и музыки сверху это совсем коротенький и проходной эпизод получился, но я-то знаю…» — добавила звезда.