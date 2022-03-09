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Ксения Бородина неожиданно отменила свой день рождения

Ксения Бородина неожиданно отменила свой день рождения
Ведущей Ксении Бородиной сегодня исполнилось 39 лет.   Звезда сегодня в полночь начала отмечать день рождения. Она собралась с подругами в одном из столичных ресторанов. Но на самом деле день рождения ведущей шоу «Дом-2» должен был пройти в совсем другом формате. Телезвезда собиралась с большим размахом отпраздновать 39-летие. Было запланировано масштабное мероприятие, на организацию которого Бородина потратила три месяца. В итоге вечеринку пришлось отменить. Ксения призналась, что до последнего не хотела этого делать. «Спасибо Господи за замечательную семью, за моих детей, которыми я горжусь и люблю каждой клеткой своего тела… за друзей, которых я люблю безмерно😍Планировали гулять и веселится до утра, подготовка длилась 3 месяца, за неделю я все отменила.. Но ничего, это не самое страшное, главное, чтобы все были живы и здоровы🙏🏻 в любом случае, любимые друзья, узкий круг, сегодня меня обнимут и будут рядом, а большего мне и не надо… С праздником девочки❤️💐🌷🌹», — рассказала Ксения.
Ксения Бородина Несмотря на это, друзья ведущей всё равно находят способы передать ей подарки и отправить букет цветов. Одними из первых её, конечно же, поздравили дети — дочки Маруся и Теона. Интересно, поздравит ли Бородину её бывший муж Курбан Омаров? Известно, что экс-супруги находятся в сложных отношениях после развода, но всё же поддерживают общение ради общего ребенка. Напомним, что Курбан на прошлой неделе во время каникул в Риме попал в полицию. Его задержали и продержали в отделении сутки. После того, как его отпустили, он сел на ближайший рейс до Москвы и вернулся домой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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