Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Гузеева поделилась нежным фото с дочерью

Лариса Гузеева поделилась нежным фото с дочерью
62-летняя ведущая Лариса Гузеева порадовала поклонников трогательным снимком с дочкой Ольгой.    Исполнительница роли Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» — мама двоих детей. У Ларисы есть сын Георгий, который женился три года назад, а также дочь Ольга от второго брака, с бизнесменом Игорем Бухаровым. В честь Международного женского дня актриса обнародовала нежный снимок с дочерью. В кадре Гузеева и Ольга, которую она ласково называет Лелей, трогательно обнимают друг друга. При одном взгляде на снимок сразу же заметны теплые чувства, которые царят между мамой и дочерью.
Лариса Гузеева с дочерью Звезда сделала неожиданное признание. «8 Марта — это всегда про дочки-матери. Для меня. Желаю нам разума и не иссякнуть», — философски отметила Гузеева. Поклонники сразу же присоединились к поздравлениям и теплым пожеланиям в комментариях. «С праздником вас! Будьте здоровы! И счастливы», «Всем большой любви, невероятной красоты, добра и светлого неба над головой! С праздником!», «С праздником, милые девочки, вы лучик света», — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Дарья Повереннова высказалась о воспитании современных детей
Дарья Повереннова высказалась о воспитании современных детей
Состояние Владимира Жириновского остается плачевным
Состояние Владимира Жириновского остается плачевным
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Подробности
Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой.
Певица Нюша показала в честь праздника всех женщин своей семьи
Певица Нюша показала в честь праздника всех женщин своей семьи
Лариса Гузеева поделилась нежным фото с дочерью
Лариса Гузеева поделилась нежным фото с дочерью
Официально: Dying Light скоро получит обновление до Xbox Series X | S
Официально: Dying Light скоро получит обновление до Xbox Series X | S
В новой прошивке Xbox для инсайдеров пропала возможность отправлять Game DVR в Twitter
В новой прошивке Xbox для инсайдеров пропала возможность отправлять
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 марта 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 марта 2022 года
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Индия обогнала Китай и стала самым населенным государством мира.
Индия обогнала Китай и стала самым населенным государством мира.
Curious Expedition 2 выходит на Xbox уже на следующей неделе
Curious Expedition 2 выходит на Xbox уже на следующей неделе
Bandai Namco анонсировала игру My Little Pony: A Maretime Bay Adventure
Bandai Namco анонсировала игру My Little Pony: A Maretime Bay

Топ на сегодня

Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite
Утечка: В сети появились фото нового геймпада Xbox Elite
Что нужно успеть сделать за Великий пост
Что нужно успеть сделать за Великий пост
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Девам
Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Максим Матвеев рассказал, как познакомился с будущей женой
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу
Альбина Джанабаева испытывала приступы на съемках шоу

Еще по теме

57-летняя Лариса Гузеева в ночнушке и без косметики (фото)
Лариса Гузеева опубликовала "божественное" фото
Лариса Гузеева отказалась от фотошопа
Лариса Гузеева показала нового и очень обаятельного члена семьи