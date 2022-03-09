Лариса Гузеева поделилась нежным фото с дочерью

62-летняя ведущая Лариса Гузеева порадовала поклонников трогательным снимком с дочкой Ольгой. Исполнительница роли Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» — мама двоих детей. У Ларисы есть сын Георгий, который женился три года назад, а также дочь Ольга от второго брака, с бизнесменом Игорем Бухаровым. В честь Международного женского дня актриса обнародовала нежный снимок с дочерью. В кадре Гузеева и Ольга, которую она ласково называет Лелей, трогательно обнимают друг друга. При одном взгляде на снимок сразу же заметны теплые чувства, которые царят между мамой и дочерью.Лариса Гузеева с дочерью Звезда сделала неожиданное признание. «8 Марта — это всегда про дочки-матери. Для меня. Желаю нам разума и не иссякнуть», — философски отметила Гузеева. Поклонники сразу же присоединились к поздравлениям и теплым пожеланиям в комментариях. «С праздником вас! Будьте здоровы! И счастливы», «Всем большой любви, невероятной красоты, добра и светлого неба над головой! С праздником!», «С праздником, милые девочки, вы лучик света», — написали фолловеры.