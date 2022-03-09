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Новый трейлер Evil Dead: The Game с комментариями Брюса Кэмпбелла

Новый трейлер Evil Dead: The Game с комментариями Брюса Кэмпбелла


Разработчики Evil Dead: The Game из студии Boss Team Games опубликовали новый геймплейный трейлер своего проекта. Ролик небольшой — в нем рассказывается о кандарском демоне, который присутствует в игре в качестве одного из убийц. Сам демон умеет вселяться в своих приспешников и в различные неодушевленные предметы. Интересно, что трейлер озвучил Брюс Кэмпбелл — тот самый Эш из «Зловещих мертвецов».


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Напомним, что Evil Dead: The Game должна выйти в релиз 13 мая на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Проект нацелен, в первую очередь, на мультиплеер в формате «четверо выживших против одного убийцы». Но заявлены в игре и одиночные режимы.

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По материалам: newxboxone

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Новый трейлер Evil Dead: The Game с комментариями Брюса Кэмпбелла
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