Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 марта 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах и их сакральном смысле. Эксперты в этой области рассказали об особенностях этой среды, а также дали полезные советы о том, как можно привлечь в свою жизнь удачу в любви и делах.

Этот день можно назвать в целом удачным. Проявляйте как можно больше активности. Числа помогут выполнить как можно больше задач, ведь они сегодня благосклонны к тем, кто не ленится и не перекладывает свою ответственность на окружающих. Нумерологи советуют следить за знаками судьбы, ведь Вселенная на нашей стороне.

Число-покровитель 9 марта 2022 года

Чтобы выяснить, какое число будет сегодня стоять выше остальных, необходимо произвести простейшие расчеты — сложить все цифры даты и прибавить к ним 3 — порядковый номер дня недели:

9+0+3+2+0+2+2+3=21. 2+1=3.

В этот день миром будет править Тройка. Энергетика этого числа способствует укреплению веры людей в самих себя. Число 3 дает нам ментальную силу, волю к победе, желание становиться лучше изнутри. Вселенная поможет нам поставить перед собой правильные задачи, очистить карму и встретить на своем пути правильных людей. Главным символом этого дня становится золотая рыбка, олицетворяющая желание мироздания дарить нам подарки в виде удачи, позитивных эмоций и успехов в делах.





События 9 марта из прошлого

9 марта 2010 года верхняя палата парламента Индии большинством голосов одобрила законопроект, который гарантировал треть мест в национальном парламенте женщинам. Это день, когда люди стремятся к равенству и справедливости друг к другу. Не ставьте себя выше других в эту среду.

9 марта 1990 года в Берлине начались переговоры об объединении Германии. Людям свойственно сегодня проявлять любовь и уважение друг к другу. Многие начнут вести себя более лояльно к вам, а также захотят объединить усилия.

9 марта 1961 года Далай-лама обратился в ООН с призывом восстановить независимость Тибета. Сегодня вы также можете направлять свои просьбы начальству или государственным органам.

9 марта 1797 года в Санкт-Петербурге был заложен Михайловский замок. Это отличное время для начала строительства, ремонта.

Советы нумерологов на эту среду

Это весьма перспективное время для тех, кто не ждет, что их жизнь изменится. Удача ждет тех, кто эти изменения формирует сам.

Не стремитесь к успеху сразу во всех направлениях. Усидеть на двух стульях сегодня будет невозможно. Старайтесь быть последовательными в своих делах.

Вселенная благосклонна в такие дни к людям с консервативными взглядами в работе и любви. Не изобретайте заново колесо — следуйте принятым правилам и обычаям, чтобы не провоцировать скандалы.

Старайтесь не ставить ультиматумов. Если не можете договориться с кем-то, просто перенесите переговоры на потом. Навязчиво биться одну и ту же в закрытую дверь бесполезно.

Тройка сделает так, что многие наши достоинства станут более заметными для окружающих людей. Не бойтесь показывать свои лучшие стороны окружающим.

Не нужно ни в чем ограничивать близких людей. Не запрещайте ничего детям и второй половинке, если не хотите, чтобы сегодня на вас обижались.

Если не будет что-то получаться, не нужно складывать полномочия и отказываться от мечты. Трудности этого дня призваны повысить вашу мудрость.

Талисманы удачи на 9 марта

Тройка дает нам только ментальную и духовную силу, не провоцируя рост физической активности. Чтобы вам на всё хватило энергии и сил, воспользуйтесь помощью таких минералов как янтарь, гранат и сердолик.

Полезными сегодня будут также изделия из циркония и титана. Такие изделия украшения будут оберегать ваше здоровье и биополе. Носите их с собой или на себе, чтобы меньше уставать.