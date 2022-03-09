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Объявлена дата релиза Gotham Knights на Xbox — игра выйдет в октябре

Объявлена дата релиза Gotham Knights на Xbox — игра выйдет в октябре


Студия WB Games Montreal объявила точную дату релиза своего проекта Gotham Knights — кооперативного экшена, который был анонсирован в 2020 году. Изначально игру обещали выпустить еще в 2021 году, но перенесли, а теперь у нее есть заявленная дата выхода — 25 октября 2022 года.

Gotham Knights — это кооперативный экшен с ролевыми элементами, в котором не будет Бэтмена. В игре главные роли отводятся команде известного супергероя: Найтвингу, Робину, Бэтгёрл и Красному колпаку. Они должны будут противостоять Суду Сов.

Ранее разработчики демонстрировали геймплей Gotham Knights — его можно посмотреть ниже. Релиз игры запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.


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По материалам: newxboxone

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