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Одесситы спасают Дюка: вокруг памятника герцогу де Ришелье уложили более тысячи мешков с песком

Одесситы спасают Дюка: вокруг памятника герцогу де Ришелье уложили более тысячи мешков с песком


Памятник Дюку полностью обложили мешками с песком. Так коммунальщики пытаются спасти его в случае атаки русских нацистов.

1 200 мешков с песком привезли и выкладывают вокруг памятника Дюку де Ришелье работники департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, а также КП «Городские дороги» и «Сервисный центр», сообщают в пресс-службе мэрии.

Таким образом одесситы стараются защитить от возможных разрушений памятник Дюку — один из самых известных символов Одессы.

Памятник Дюку — генерал-губернатору края Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье был установлен в 1828 году. Это памятник архитектуры и градостроительства, монументального искусства национального значения.






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По материалам: Sivator

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